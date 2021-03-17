旺角港鐵站被縱火案　調酒師認曾掟木板等入火埋　認暴動罪候判

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-17 13:31

前年11月2日旺角一帶發生警民衝突，旺角港鐵站出門起火，一名年輕調酒師涉將發泡膠盒及木板掉進火堆而被捕，他被捕後稱因貪玩參與集結，又指有人叫他幫忙搬移物品，以燒毀旺角站出口。他今日（17日）在區域法院承認暴動罪，並表示願意賠償約1萬元的維修費，望法庭考慮事件沒危害到市民或警員安危。

縱火及使用蒙面物品罪准不予起訴

被告沈俊傑（20歲，調酒師）承認在2019年11月3日，於旺角彌敦道與亞皆老街附近參與暴動。他被控的縱火罪及使用蒙面物品罪則留法庭存檔，不予起訴。

稱貪玩參與集結

案情指，前年11月2日有大批示威者在尖沙咀聚集，警方進行驅散後，示威者轉向旺角。凌晨時分，旺角地鐵站C1出口起火，被告則將發泡膠盒及木板掉進火堆，而C1出口的拉閘、天花板、地板、牆壁被燒焦，維修費為10,400元。

被告在警誡下指，他因為看到電視得知有示威在旺角集結，於是為貪玩參與，又指有不知名人士叫他幫手搬移物品，以燒毀旺角站出口。

願意全數賠償維修費

辯方求情指，被告願意全數賠償維修費，並稱被告只時一時衝動犯案，當時受到人慫恿幫助加強火勢，但被捕後即時向警方坦白，事件亦沒危害到市民或警員安危。

辯方又指被告有善心及負責任，自13歲起經常做義工，疫情期間曾向弱勢及長者派防疫物資，望法庭予以輕判。

案件編號：DCCC372/2020