科興疫苗｜東區醫院員工首日打針　半個月後頭痛屙嘔低燒入院

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-17 16:47

新冠疫苗接種計劃開始後，屢有嚴重不良反應個案。東區醫院今日證實（16日），一名員工2月23日接種過科興疫苗，3月3日起陸續出現頭痛、屙嘔不適及低燒，昨日留院檢查，情況穩定。有醫生認為，疫苗副作用多數在打針後一兩日內出現，需要詳細檢查其體內有無其他原因導致不適。

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醫護人員屬疫苗接種優先群組，政府2月23日率先安排優先群組部分人士，包括醫護、紀律部隊、機組及跨境司機等，到中央圖書館接種科興疫苗以熟習流程。東區醫院證實，一名員工3月3日陸續出現頭痛、屙嘔不適及低燒等症狀，昨日入院接受檢查現時情況穩定。

醫院續稱，該員工2月23日曾接種新冠疫苗，昨日已根據機制透過網上系統向衞生署呈報，院方醫院會繼續密切跟進員工臨床情況，包括檢查及化驗，以確定其不適的原因及制訂治療方案。

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呼吸系統專科醫生梁子超表示，約九成嚴重不良反應在接種疫苗後30分鐘出現，但部份人的身體免疫反應會陸續增強，以致副作用在打針兩日後才出現，少數人的徵狀會持續數天。他稱，乏力、嘔吐、肌肉腫痛和發冷等徵狀均屬於自然免疫反應，而頭痛是常見於女性的都市病，有不少誘發因素。

感染及傳染病專科醫生林緯遜則相信，有關副作用會逐漸消退，亦要檢查其體內有無其他因素，例如有病毒感染引起不適，或可能是自身疾病而非疫苗引致。