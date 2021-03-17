新冠疫苗｜港大噴鼻疫苗獲批來港　袁國勇：欠工廠只做第一期研究

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-17 17:14

本港的新冠疫苗都是從海外購入，但其實香港大學亦有研發噴鼻式的新冠疫苗。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（17日）稱，港大疫苗已獲內地批文來港，預計會招募150人開展第一期臨床測試，但由於香港無疫苗工廠，在港僅可以完成第一期研究。

港大的噴鼻式疫苗跟內地公司合作研發，袁國勇今早在商業電台節目稱，經政府高層協助下，已獲北京發出批文來港，會開始登廣告，招募年輕人參與港大的第一期臨床研究，因為內地方面已完成第一、二期研究，相信疫苗已安全。他表示，需要在香港招募150人，相信參加者主要都是醫科生，因為他們經常到港大，而且對疫苗非常熟識，但香港因無疫苗工廠，最多只可完成第一期研究，形容「好落後」。

據他所知，內地因長期零確診，無足夠病例分析該噴鼻式疫苗的保護力，除了在浙江省開始第三期臨床測試，亦要到病例較多的地區招募志願者研究。

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袁國勇︰唔盡早打疫苗 疫情有排都搞唔掂

西營盤健身中心URSUS Fitness群組累計近130人確診，袁國勇認為該群組跟最大群組的「歌舞群組」類似，但衞生防護中心今次反應非常快，早期已隔離患者的接觸人士，令確診數字「回落得好快，快過歌舞群組好多」。

他再呼籲社會，「唔盡早打疫苗，令群體免疫達到70至80%，疫情有排都搞唔掂，調查話只有40%人肯打，真係咁差就好閉」，而且要避免放鬆的防疫措施引起反彈。他指出，在健身室及食肆人士一樣，都無法穩妥佩戴口罩，「互相交換口水、飛沫，仲有氣溶膠，搞唔掂通風、執枱專員.......洗手間門柄、餐牌、調味料，用完未必消毒，下個用就好大問題。」