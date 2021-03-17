海關揭灣仔有藥房賣含菌超標口罩　東主認罪判罰款8千元

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-03-17 17:24

海關去年到多間藥房等地「放蛇」，購買並檢測市面出售的口罩，發現灣仔一藥房所出售的口罩含菌量超標，違反《消費品安全條例》，從而票控該店及該公司董事。被告今(17日)在東區法院認罪，被判罰款8千元。

官指市民購下不合格口罩情況可更差

裁判官羅德泉判刑時指，案發於去年二月底，當時本港正受新冠肺炎的疫情影響，市民惶恐下到處爭購口罩，口罩供應者需確保口罩合乎安全標準。若市民購買了不合格的口罩，誤以為可得到保護，情況會較不戴口罩更差，因為他們戴上口罩後，便會放鬆對疫情的警覺性。

被告求情稱利潤微薄

被告為經營永利大藥房的新兆財有限公司，及其公司的董事葉建忠，他們原被控一項供應不安全消費品，控方今同意撤控，被告改為承認供應、製造或輸入不安全消費品罪，

辯方求情時透露，被告公司經營藥房17年，每月營業額180萬元，扣除員工及舖租等開支，每月有6至7萬元利潤。案發當時市面口罩供應短缺，該批口罩由行家供應，一箱40盒，大部份由員工使用，只將小量作出售用途。辯方又指，當時入貨價為230元，被告公司以280元出售，利潤微薄。

被告所售口罩含菌超標0.2倍

案情指，去年2月16日，兩名海關人員以顧客身份到被告位於灣仔駱克道的永利大藥房，並購入三盒AD Pro口罩，合共840元。惟經化驗後，發現其含菌超標0.2倍。沒有大腸桿菌，屬低風險。

案件編號：ESS719/21、ESCC245/2021