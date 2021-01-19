海關檢850萬元冒牌N95口罩　售價低市價一半　料經香港轉售海外

撰文： 邵沛琳 鄧栢良 最後更新日期： 2021-01-19 13:02

海關上周四（14日）於葵涌一間物流公司，檢獲約33萬個冒牌N95口罩，總值約850萬港元，今次是海關搗破歷來最大宗冒牌醫療級口罩案。今日（19日）海關交代案情指，估計該批口罩準備經香港運到海外，對應物流商的文件所知，該批冒牌口罩每個售約26元，而正版市面售約50元一個，估計不法分子以差假圖利，案件暫未有人被捕。海關指，真假貨的包裝盒都有出入，真貨印刷相對仔細及清晰，而假貨印刷相對淺色，呼籲市民有任何懷疑可向海關舉報。

海關版權及商標跨境調查組指揮官司徒志輝表示，早前海關接獲線報指，有一批冒牌口罩會經香港運到海外。海關經分析及商標持有人的協助下，人員於1月14日展開反冒牌口罩行動，在葵涌一間物流公司檢獲約33萬個冒牌醫療級口罩，該批口罩準備經香港運到外國，總值約850萬港元，貨品相信不會流入香港市場。

司徒志輝續指，該批N95口罩印有日文及英文等字句，不排除貨品有機會流入亞洲市場。礙於世界各地疫情仍然嚴峻，不少國家對醫療級口罩仍有需求，不排除有不法分子借機圖利。他稱，今次檢獲的醫療級口罩市面售價約50元一個，海關對應物流商的文件所知，該批冒牌醫療級口罩約售26元一個，不法之徒疑賺取差價圖利。至於貨品的來源地仍在調查，案件暫未有人被捕，海關不排除之後採取拘捕行動。

真假口罩包裝盒印刷有出入

司徒志輝稱，真假貨的包裝盒都有出入，真貨印刷相對仔細、清晰及油墨滲透度高，而假貨印刷相對淺色。而口罩的表面，真貨口罩字體深色點，假貨字體相對蒼白及模糊；目前海關已將口罩送到化驗所，就產品安全性進行化驗。海關指，至於今次案件的檢獲的數量，為海關歷來搗破最大宗冒牌醫療級口罩案件，今次案件已超去年10月28日及11月3日兩宗，均涉及10萬個冒牌醫療級口罩同類案件。

另外，海關自去年1月27日展開名為「守護者」的全港巡查防疫產品的執法行動，自今動員超過6,400人次、巡查4萬個零售點，並就24宗違反《商品說明條例》及13宗違反《消費品安全條例》的案件作出調查，至今一共拘捕88人，並檢獲623萬個外科口罩、317枝消毒酒精及23枝生理鹹水。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。