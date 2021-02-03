4人認賣不合格口罩被罰款　其中一款380元一盒含菌超標11.5倍

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-02-03 15:46

海關去年一月至三月期間大型巡查市面上的即棄口罩，發現其中數款口罩含菌量超標，其中一款名為Khatraco的口罩，當時平均每盒價達380元，但含菌量超標11.5倍。海關最後落案起訴部份售賣不合規格口罩的藥房及負責人，案件今日（3日）於東區法院提堂，其中四人認罪，被判罰款4000至6000元，另一人則因需要時間聘請律師而申請押後至3月10日再訊，獲法庭批准。

事件共涉5名被告和4間藥房，分別為黃香古（29歲，任職於龍城大藥房）、吳偉傑（42歲，任職於信安中西藥房）、嚴崇浩（37歲，任職於華城大藥房（音譯））、洪子乾（50歲，任職於洪記批發（香港）有限公司）和梁偉明（55歲）；他們被指分別在2020年2月至3月間供應不符合安全規定的消費品，即三盒口罩，違反第六條。

求情稱非為牟取暴利

除黃香古以及龍城大藥房因需要時間聘請律師而申請押後外，其餘4名被告均認罪，並求情指當時疫情猖獗口罩缺貨，在供貨時忽略了口罩的安全性，但非為求牟取暴利。

官稱產品不合標準會適得其反

惟裁判官指出，雖然去年二月市面上的口罩供應緊張，但口罩作為醫療用品，與人體有緊密接觸，如果產品不符合標準，反而會適得其反，考慮到被告認罪，加上報告中顯示口罩所含的細菌活躍性低，對人體的威脅有限，故最終向4名被告及其任職的藥房各罰款4000至6000元不等。

1140元3盒口罩含菌量反最高

案情指，海關人員去年2至3月派員假扮顧客到上述藥房購買Softy、Khatraco、Bre-Easy、W-Freeze（音譯）和OneMed 出產的口罩，並交到化驗所檢驗，發現口罩含菌量超標0.15倍至11.5倍不等，其中信安中西藥房售出的Khatraco 索價最高，三盒口罩共值1140元，但其含菌量卻是事件中各款口罩中之冠。

案件編號：ESCC 241-244,246/2021; ESS 715-718,720/2021