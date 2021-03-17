DSE 2021│考評局發准考證　大部分學校生將至所屬學校考核心科目

撰文： 杜潔心 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-17 19:44

2021年中學文憑試(DSE)將於4月下旬正式展開，考評局今日（3月17日）起，分別透過學校及以郵遞方式，向應屆學校考生及自修生派發准考證。

因應疫情，今年考評局於核心科目考試，試行「原校及地區試場」安排，即大部分學校考生將獲派至所屬學校應考核心科目，安排有助考評局與學校聯絡、照顧考生及處理疫情下的突發情況，亦可減輕考生的心理壓力。

2021年DSE試行「原校及地區試場」安排，大部分學校考生將獲派至所屬學校應考核心科目。（資料圖片／廖雁雄攝）

原校試場會按考生人數比例 安排外校監考員

考評局表示，為此學校作為原校禮堂試場，會按考生人數比例安排外校監考員負責監考工作，並設有「試場通訊及支援系統」監察試場運作，確保考試的公平公正。

此外，本屆DSE 的准考證亦已於今日(3月17日)發放，考評局提醒考生，收到准考證後，須核對考生個人資料包括報考科目和卷別、試場名稱與地址等，並按准考證上指定的日期到獲派試場應考；如考生於中國語文科(廣東話組)或／及英國語文科獲派的聆聽考試試場，其聆聽考試廣播模式與准考證所列的不同，將另函收到「更改聆聽考試廣播模式注意事項」。而自修生將於3月24日或之前透過電郵及郵遞收到。

考生亦須留意，切勿把准考證「過膠」，以免影響監考員於點名時掃描電腦條碼；不要塗污准考證或寫上任何資料，否則會被扣分，甚至會被取消全部考試成績。應試時必須帶備准考證及身分證明文件的正本，若考生未有帶備而未能於現場核實身分，須於考試後填寫報告及拍照，作核對身分之用，否則其答卷將不獲評閱。

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