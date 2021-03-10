DSE｜考評局改審題委員會任命流程　甲類科目必有1名教育局人員

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-10 18:04

2020 中學文憑試（DSE）歷史科DQ試題事件後，考評局要按專責小組建議，成立審題仲裁委員會，解決試題分歧或爭議事件，而考評局最新文件透露，文憑試審題委員會的任命流程在今年1月起開始實施新安排，審題委員會最終名單「拍板」前，教育局課程人員會以「當然審題員」身份加入參與其中。 有報章引匿名投訴，指今屆文憑試歷史科審題委員會中「一半以上的人都是教育局的人」。 考評局今日（10日）回覆《香港01》時透露，自2022文憑試起，每個甲類科目審題委員會，都會委任1名由教育局提名的課程專家，擔任當然委員。而具豐富教學經驗的課程及科目專家（包括教育局成員）可在不同崗位參與公開考試試卷製作。

有報章報道，考評局。（資料圖片／黃寶瑩攝）

據考評局《香港中學文憑考試質素保證框架》文件，各科目的試卷擬定及草擬評卷參考工作均由審題委員會負責。若一科多於一份試卷，通常會委任不同的審題委員會負責各卷擬題工作。每個審題委員會一般設5個職位（包括1名試卷主席、2名審題員、1名擬題員，以及考評局負責該科的科目經理）。

考評局最新文件透露，「香港中學文憑考試審題委員會」的任命流程有所更改，2021年1月開始，教育局課程人員會以當然審題員身份加入。（考評局文件截圖）

教育局課程人員會以「當然審題員」身份參與提名審題委員會工作



而考評局最新文件透露，「香港中學文憑考試審題委員會」的任命流程有所更改，考評局邀請教育界（中學、大專院校、考評局科目委員會、試卷主席）提名考務人員名單並進行甄選後，會有教育局課程人員以「當然審題員」身份參與提名審題委員會工作，意味教育局人員有能力影響最終名單。此安排由2021年1月起實行，並將在2022 DSE考試中全面實施。

《蘋果日報》及《明報》報道指，接獲匿名投訴，指控教育局疑操控今年DSE歷史科審題委員會，令「一半以上的人都是教育局的人」。投訴中披露4名成員人選，其中兩人名稱與教育局人員相同。

DSE 2021歷史科將於5月初開考。（資料圖片）

考評局：每個甲類科目設1名教育局提名的當然委員

考評局今日（10日）回覆《香港01》時透露，據內部檢討及考慮教育局專責小組建議，考評局將由2022年文憑試起，落實改善文憑試擬卷機制的多項措施，包括每個甲類科目（即包括四個核心必修科）的審題委員會，會委任1名由教育局提名的課程專家作當然委員。

教育局成員可在不同崗位參與公開考試試卷製作

至於名單細節，考評局未有直接回應，只稱審題委員會及所有參與試題製作的人士，須經考評局委任，而具豐富教學經驗的大專院校學者、中學教師或校長、課程及科目專家（當中包括教育局成員），可在不同崗位參與公開考試試卷製作。

考評局重申，審題委員會工作性質屬高度機密，不論試前試後，委員會成員的任命或相關資訊均必須保密，以免有關人士受滋擾，亦避免引起公眾人士質疑公開試之保密工作，以維護文憑試的公平公正。至於仲裁委員會則會在2022文憑試中正式實施。

教育局：審題委員會成員任命必須保密 違者可被判囚

教育局發言人回覆指，文憑試各科審題委員會的成立由考評局主導，因2020年歷史科卷一考試「出現偏離課程及評估指引的試題」，考評局制定措施以改進文憑試擬題程序，包括邀教育局課程專家以當然委員身分參與各審題委員會，「務求考評能配合課程的宗旨及目標」。教育局重申，考評局工作性質屬高度機密，審題委員會成員任命或相關資訊必須保密，違反保密條文者，一經定罪可判囚6個月及罰款。