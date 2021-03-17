大學排名│張仁良：影響資助、吸納優秀師資　若排名差有礙經營

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-17 19:14

本港大學排名一直競爭激烈，教大校長張仁良接受恒生大學傳播學院訪談節目《恒傳感言》時表示，教大於2016年正名為大學，須吸納文憑試成績較高的學生報讀及聘請優秀的教授。 他坦言，若大學排名差，無法吸引外界資助、優秀學生，對經營大學會有困難，慶幸教大在教育領域方面排名尚可，在QS大學學科位列亞洲第2位、全球排名15、16位。 他續指，教大作為師訓機構，課程特色是注重基礎教育，大學存在是服務教育界，包括中小學及幼稚園，與學校保持緊密聯繫，提供適當支援。

張仁良續指，相較老師的學術能力，擁有正面人生觀及工作態度、團隊合作精神及溝通能力更為重要。（資料圖片）

時代改變 老師不再如昔日有權威



另外，張仁良在訪問表示，時代改變令老師不再如昔日擁有權威，令教育工作的挑戰更巨大，寄語老師要肩負培育學生品格的責任，不能抱住「打份工」的心態，有愛心及耐性是作為老師的必要條件。

他續指，相較老師的學術能力，擁有正面人生觀及工作態度、團隊合作精神及溝通能力更為重要。他舉例指當學生出現糾紛時，老師要有勇氣指出他們的過錯及向家長解釋因由，而非避而不談，否則不能達到教育的目的。



談及大學教育由精英制變為普及化，張仁良指，現時大學學位只是一張社會「入場券」，競爭變相延至畢業後，勉勵年輕人要自我增值、終身學習，把握每個機遇。