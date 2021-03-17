電話卡實名制｜8名民主派區議員質疑損人權自由　籲市民表態

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-17 19:35

政府就電話SIM卡及俗稱「太空卡」的儲值卡實名制進行諮詢，諮詢期至本周六（20日）結束。8名民主派區議員今日（17日）召開記者會，批評電話卡實名制侵害人權及自由，政府有借機監控之嫌，呼籲市民一人一信反對建議。

９名民主派人士，包括黃丹晴、潘智鍵、曾振興、羅焯勇、張文龍、郭子健、陳劍琴、李傲然及梁國豪召開記者會，反對電話卡實名制。

質疑當局理據薄弱

8名民主派區議員，包括屯門區議會副主席黃丹晴、屯門區議員潘智鍵、屯門區議員曾振興；葵青區議會副主席張文龍、葵青區議員郭子健；荃灣區議員陳劍琴；油尖旺區議員李傲然，以及離島區議員梁國豪發表聯合聲明，表明反對電話卡實名制。

他們批評政府以「罪犯假定論」而推出電話卡實名制的理據薄弱，質疑當局未有提供電話騙案來自本港及海外的實際比率。他們又認為，電話卡實名制形同數碼監控措施，政府或可追蹤市民行蹤、索取市民個人資料。

1月30日，政府宣布就電話智能卡（即手提電話SIM卡）實名登記制度展開公眾諮詢。一名巿民在鴨寮街買電話卡。（李澤彤攝）

政府則曾表示，透過《電訊條例》訂立規例實施電話智能卡實名登記制度，是為以堵塞目前電話智能卡，尤其是預付儲值卡因其匿名性質而造成的漏洞，防止和協助偵查涉及使用電話儲值卡的罪案，並維持市民對本港電訊服務的信心。



保安局副局長區志光早前指，有罪犯更用利用匿名儲值卡從事包括偷運人蛇、販毒、甚至遙控引爆土製炸彈的裝置等嚴重及有組織犯罪。