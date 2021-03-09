電話卡實名制｜政府︰獲業界支持　會研究放寛儲值卡上限等意見

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-09 21:50

政府計劃推行電話卡實名登記制度，公眾諮詢延長20日至3月20日結束。負責的商務及經濟發展局及保安局，向立法會提交文件指，與主要政黨、電訊業界、創科業界組織會面討論後，持份者大致支持和認同實施實名制，但有意見認為應放寛每人儲值卡數量上限，及電訊商要求延長寛限期，政府表示會詳細研究和考慮。

電訊商要求延長寛限期

當局文件指，公眾諮詢期內與不同持份者會面討論超過20次，形容「持份者大致支持和認同」，不過有意見提到，建議中每名用戶包括公司／企業用戶，只可登記不多於三張儲值卡，應放寛上限。

另外，不少電訊商要求延長實施登記制度的寛限期，容許有更充裕的時間建立一套穩建系統，以順利推行登記程序及妥善存備用戶的資料。

電訊業界亦期望通訊局就登記制度發出的指引，提供更多具體要求和細節，如核對用戶資料的具體要求；人對人溝通適用的電話卡定義，即不包括用作機器類型連接的電話卡；有關登記系統及數據庫的運作細節等。

公眾諮詢3月20日完結

政府指，理解電訊業界和各持份者的關注和意見，會詳細研究和考慮。公眾諮詢將於3月20日完結。當局計劃今年第二季為規例刊登憲報及提交立法會。

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