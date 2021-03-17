新冠疫苗｜16人周二打疫苗後入院　青年接種復必泰當場失去知覺

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-17 23:57

新冠肺炎疫情持續，今天（17日）是疫苗接種計劃的第20天。政府宣布，至今累計約253,900名市民已接種第一劑疫苗，當中18.96萬人接種科興疫苗，復必泰疫苗則有6.43萬人。 政府亦指周二（16日）有16宗送院個案，其中11宗已經出院，5宗留院觀察。一名31歲男子接種復必泰疫苗後失去知覺，現時情況穩定，亦有二人接種復必泰後，出現左腳或雙腳麻痺；另有一人打科興疫苗後左手麻痺。

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累計25萬人接種首劑疫苗

截至今晚8時的過去24小時，共約24,500名市民接種了第一劑疫苗。當中約有13,200名市民接種第一劑科興疫苗，當中約9,500人在八間社區疫苗接種中心接種，約3,200人則在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有11,300名市民於19間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。

目前累計約253,900名市民已接種第一劑疫苗，其中約189,600名接種科興疫苗，約64,300名接種復必泰疫苗。

今日八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為83%，較昨日增8個百分點；19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為94%，較昨日增1個百分點。

截至今晚8時的過去24小時，約15,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約34,400名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

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入院個案：5人打科興、11人打復必泰疫苗

周二有16人接種疫苗後送院，創接種以來單日新高，其中11宗已經出院，五宗留院觀察。當中5人接種科興疫苗、11人接種復必泰疫苗。

一名31歲男子在東涌社區會堂社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，失去知覺。他於下午7時46分被送往北大嶼山醫院，情況穩定。

其餘四宗要留院觀察的個案，包括一名52歲男子接種科興疫苗後，出現過敏反應；一名 66 歲女子接種復必泰疫苗後，感到心悸及發燒；一名 68 歲男子接種復必泰疫苗後，感到暈眩及心悸；一名 44 歲男子接種復必泰疫苗後，有敏感情況。

有人雙腳麻痺 不遵從勸告自行出院

至於其他送院個案，有人接種科興疫苗後，分別出疹、暈眩及左手麻痺、胸口不適；至於復必泰，則分別有人暈眩、敏感、心悸及血壓上升、左腳麻痺、胸口不適及噁心、高血壓等。

另外，一名59 歲男子接種復必泰疫苗後雙腳麻痺。他送院後情況穩定，經治療後，他不遵從醫生勸告自行出院。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼