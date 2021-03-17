科興疫苗｜政府斥醫護組織以不實言論抺黑　政治利益凌駕公共衞生

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-17 23:04

新冠疫苗接種計劃踏入第四周，陸續出現多宗接種科興疫苗後出現異常報告。政府發言人今日（17日）深夜發稿，不點名指有個別組織以醫護專業名義，指科興疫苗數據不足而動搖公眾對接種疫苗的信心，認為醫護專業人員在向公眾解釋疫苗接種好處和風險，不應涉及任何政治考慮，針對個別疫苗的不實言論，試圖抹黑疫苗接種計劃並誤導市民抗拒接種疫苗，將個人政治利益凌駕於公共衞生，應予以譴責。 醫管局亦就此發聲明，敦促有關醫護人員停止發布有關資訊，以免誤導市民，強調局方有既定呈報機制，如屬嚴重事件，亦會盡快作出公布，確保市民掌握最新資訊。

政府發言人表示，針對個別疫苗的不實言論，試圖抹黑疫苗接種計劃並誤導市民抗拒接種疫苗，將個人政治利益凌駕於公共衞生，應予以譴責。（資料圖片）

政府發言人指出，醫護專業人員應以公共衞生為念，本着醫學實證為本原則，向公眾解釋疫苗接種好處和風險，當中不應涉及任何政治考慮。對於有個別組織以醫護專業名義，就接種疫苗向公眾發布基於政治立場，針對個別疫苗的不實言論，試圖抹黑疫苗接種計劃並誤導市民抗拒接種疫苗，將個人政治利益凌駕於公共衞生，應予以譴責。

政府：接種科興能減低50.65%感染風險

發言人重申，根據科興呈交在巴西進行的第三期臨床研究，當中主要針對約1.2萬名會接觸新冠肺炎病毒的18歲以上醫護人員，包括約600名60歲以上的長者。約1萬名完成接種兩劑科興疫苗後14日的受試者的整體疫苗有效率為50.65%，顯示接種疫苗人士能減低50.65%感染風險。

至於有症狀並需要就醫或更嚴重情況的人群，科興疫苗的有效率為83.7%；預防住院、重症甚至死亡等嚴重個案的有效率則為100%。不過，當局指有關的個案數字較少，結果仍有待進一步的研究核實。

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重申60歲或以上接種科興效益高於風險

就科興疫苗用於60歲或以上人士方面，當局指根據科興呈交的資料，科興疫苗適用於18歲及以上人群的預防接種。衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，和行政長官專家顧問團根據科興呈交予顧問專家委員會的資料，審視了現有的資料和數據，認為60歲或以上人士接種科興疫苗的效益一般而言高於不接種任何疫苗的風險。

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+ 8 + 8 + 8

科興疫苗全球已接種超過4000萬劑

發言人表示，按藥廠提供的資料，科興疫苗目前為止在全球已接種超過4,000萬劑。根據科興疫苗的臨床研究所得的數據，目前為止未有證據顯示接種有關疫苗與一些非常嚴重異常事件例如死亡事件有直接因果關係；到目前為止，本港專家委員會的評估結果並未顯示任何死亡個案與疫苗接種有因果關係。

發言人補充：「簡單來説，從醫護專業及科學的角度，目前並沒有任何證據令我們需要質疑兩款正在為市民接種的新冠疫苗的安全性，而有關疫苗都是有效和具品質保證的。」

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