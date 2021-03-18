新冠肺炎．3.18｜增10宗確診　再多12人接種疫苗後不適送院

撰文： 黃偉倫 孔繁栩 黃金棋 李恩慈 朱海棋 曹家駿 鍾妍 歐陽德浩 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-19 00:04

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（18日）公布新增10宗確診個案，累計增至11,351宗。3宗新個案是源頭不明，包括旺角諸聖中學男生。 衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會今日舉行聯席會議，指倘若全港接種比率達一定比水平，可放寬防疫措施。委員會又指復必泰疫苗對變種病毒株具一定保護力，但科興疫苗則沒有數據。

【22:45】政府公布，截至今日零時零分，過去24小時共有12宗送院個案，其中11宗已經出院，一宗留院觀察。當局表示，當中有3人不聽醫生勸告，自行出院。其中一名35歲男子，於元朗體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，出現抽搐。他被送往博愛醫院，情況穩定，經治療後，他不遵從醫生勸告自行出院。

而截至今日下午八時的過去24小時，本港再多約22 600名市民接種了第一劑疫苗。

新冠疫苗｜增12人接種後送院一人留醫 35歲男打復必泰後抽搐

【22:05】食物及衞生局發出強制檢測公告，再多8幢大廈及場所須強制檢測，名單如下：

1. 香港九龍油尖旺大南街 142-144 號

2. 香港堅尼地城士美菲路 85 號寶德大廈

3. 香港新界荃灣蕙荃路 22-66 號綠楊新邨 F 座

4. 香港薄扶林摩星嶺道 60 及 62 號翠海別墅 A 座

工作場所

1. 香港新界葵涌葵昌路 78-84 號富都工業大廈 2 樓 203 室創科實業有限公司

2. 香港九龍荔枝角長義街 10 號昌隆工業大廈 8 樓力安護衛有限公司

其他

1. 香港九龍油尖旺白布街 11 號聖公會諸聖中學

2. 香港新界將軍澳寶琳北路 1 號康盛花園第 5 座地下(部分)及低層地下(部分)比華利中英文幼稚園

強制檢測｜增8大廈場所 比華利中英文幼稚園爆上呼吸道感染上榜

【22:00】香港大學今日（18日）通知全校師生，港大理學院的地球科學系和生物科學學院有兩名成員確診，他們均與URSUS群組有關，經衞生署追蹤後，另有26名來自科學院、醫學院、社科院及文學院的教職員和學生被列為密切接觸者。

URSUS Fitness群組入侵港大 理學院兩人確診 26名師生檢疫

香港大學於2020年THE亞洲大學排名維持第四。（資料圖片）

【21:45】政府公布，將在南區利東社區會堂增設一間社區檢測中心，明日下午2時開始投入服務，屆時全港共有21間社區檢測中心為市民提供服務。

【21:00】林文健承認，疫苗種類或會出現互相承認問題，但提醒市民應考慮效益大於感染風險，並指「應先做好自己先諗旅行、外遊。」他又指，打完針後是否可通關，不但是科學問題，亦涉及不同國家的政策，不能評論。

他提到，世衛至今仍認為要推行疫苗護照未成熟，因為全球疫苗仍然短缺，倘推行會令發展中國家的人民未能外遊，做成不公平現象。

【20:45】林文健指，以色列疫苗接種覆蓋率好高，亦看到整個疫情走勢在接種疫苗後下跌，入院數目都在下跌。他重申，疫苗對傳染病是最有效措施，如天花因有疫苗而絕跡，專家評估接種的效益大過風險，有希望清零。

許樹昌指，現時本港兩款疫苗的數量已夠全香港人口接種，「唔使急切去買第三、四款疫苗，香港除非有變種病毒株入侵，否則可留返買第二代疫苗。」林文健補充指，未來是否要恆常接種新冠疫苗未有定論，「係咪好似流感疫苗每年都要打，都唔可以排除呢個可能。」

【20:30】劉宇隆指，每個疫苗的報告對有效定義不同，阿斯利康對英國變異病毒株有效率平均70%，最高甚至達80、90%，但應對南非變種病毒株時只跌至平均10%，故研究認為無效。

至於是否可放棄引入阿斯利康疫苗，劉稱引入與否非委員會決定，會交由政府考慮，相信仍有3至4個月時間商討。林文健指，一切會以科學為本考慮，但提鶝現時疫苗供應全球緊張，購買疫苗要同其他地方競爭，當中涉及保密協議，只能在適時交代。

劉宇隆指，群體免疫的要求高，世界上認同如接種率達75%，就可以考慮是否可放鬆防疫措施。他提到，屆時醫院探病、與老人家見面都是考慮之列，例如長者已全體接種疫苗、院舍員工亦完成接種，屆時有條件可放寬探望，「只要大家齊心，逐步逐步可發生，但不會很快。」

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【20:10】衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會今日舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健醫生、兩個科學委員會主席劉宇隆教授和許樹昌教授於會議後會見傳媒。

林文健在會後表示，今日會議探討康復患者可否接種疫苗及相關安排、對變異病毒株效用、及接種疫苗比率達致一個較高比率後可否放寛防疫措施。

劉宇隆指，復必泰(BioNTech)疫苗，對英國、巴西的變種病毒株都有效，但對南非的變種病毒「無咁有效，但都有效嘅」。至於科興疫苗，至今仍未有數據證明對變種病毒是否有效。至於阿斯利康疫苗則對英國及巴西變種病毒有效，但對南非「基本上無效」。他又指，英國有報道顯示病毒變異株會令病情嚴重50%，故未來仍要嚴防輸入、提升疫苗接種率。

許樹昌則指，由於感染過新冠病毒的人，體內已有抗體，可維持6至9個月，故康復者日後要打疫苗，「打一針就夠，因為抗體水平已十分高，明顯對免疫系統有刺激，似打兩針反應。」他又指，康復者不需要「急住打針」，可等康復後90日再作打算。不過，他承認科興一類使用滅活技術的疫苗，並無齊全數據。

林文健重申，接種疫苗的人士「完成兩劑好重要」，因為只打一劑抗體未足夠，「打第二劑先有足保護。」

林文健又指，確診案例反映疫苗覆蓋率低水平，要放鬆防疫措施「要好謹慎」，仍要做好社交距離、洗手，同疫苗結合威力先最大。他說，疫苗雖然會產生保護，但現時未做到群體免疫，要與公共衛生措施並行才可以。

立法會議員指外界的報道未必全面，並重申業界只鼓勵從業員接種。（李澤彤攝）

【17:50】健身業界聯同立法會議員邵家輝及郭偉強，今日呼籲業界接種疫苗抵抗疫情，恢復公眾對健身業界信心。其中兩個業界商會透露，會內已有約五成從業員預約接種疫苗，其他人仍在考慮中。



有商會主席則引述政府消息指，否認有健身群組若超過200人，健身室須停業的說法。商會建議政府增加地鐵站派發的樣本瓶數量。

新冠疫苗｜健身業界籲同行接種疫苗 商會：已有五成會員預約打針

【16:56】醫院管理局表示，截至今日（18日）上午9時，過去24小時共有15名確診新冠患者出院，至今共有10,824名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用648間負壓病房，合共1,184張負壓病床。現時共有283名確診者仍然留醫，其中10人情況危殆，10人情況嚴重，其餘263人情況穩定。

港島東中心初確診男疑中信里昂職員 Joint Dynamics與H-Kore為鄰

【16:26】衞生防護中心公布今日（18日）新增10宗確診。昨日記者會公布，一名36歲於港島東中心（One Island East）一間證券行工作的男士，雖初步確診，但今日未入確診名單。



該患者一周會有幾天到太古坊多盛大廈的Joint Dynamics健身。記者今日（18日）到場觀察，發現Joint Dynamics，以及懷疑是患者工作的港島東中心「中信里昂證券」均已關閉。記者致電該公司查詢是否有員工確診而須將辦公室關閉，獲回覆「我答唔到你」，另外亦已電郵至中信里昂查詢，現正待回覆。

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復必泰疫苗｜男子接種BioNTech後失去知覺 藥劑師提三建議免暈倒

【14:28】一名31歲男子前日（16日）接種復星／BioNTech復必泰疫苗後失去知覺，當晚被送院留醫。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，頭暈是常見的疫苗副作用，若情況嚴重的話，症狀便與失去知覺相近；血糖低及緊張亦可能導致昏厥。他建議早上打針者應吃早餐，以免血糖過低。長期病患者倘剛轉藥或增加劑量，應等待一至兩周，讓身體適應新藥後才接種疫苗。

新冠肺炎｜增10個案3宗無源頭 諸聖中學男生確診料須強檢及停課

【14:05】衞生署衞生防護中心公布，截至三月十八日零時零分，中心正調查10宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 351宗（包括11 350宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的個案中四宗為輸入個案，三宗為源頭不明的本地個案，其餘三宗與本地個案有流行病學關連。

【12:27】消息透露，今日新增少於10宗本地個案，源頭不明個案昨已公布，今日不設政府疫情記者會。

封區檢測｜西營盤均益大廈、銅鑼灣海宮、海都大廈共73人未檢測【12:03】新冠肺炎疫情持續，政府昨夜（17日）再次突襲封區，圍封西營盤均益大廈第三期，並向該大廈發出強制檢測公告。封區行動今早11時（18日）完成，並無發現確診個案，惟當局發現有65人仍未進行檢測，另有70戶沒有應門。銅鑼灣海宮大廈和海都大廈亦有8人未檢測。



另外，當局今早亦在深水埗早前曾有確診者的鑽石樓，進行強制檢測執法行動，發現3人未有進行檢測，已他們定發出強制檢測令或罰款5,000元。

3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

▼3月17日晚銅鑼灣海宮及海都封區檢測▼

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新冠疫苗︱何栢良：疫苗護照須看數據 日韓與港確診數相若可考慮

【11:33】新冠肺炎下全球旅遊業停滯，疫苗成為新希望，據報歐盟即將推出「疫苗護照」提案，讓歐盟公民接種指定疫苗後恢復自由進出；特首林鄭月娥又指，已初步與內地商討接種疫苗後的通關安排。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（18日）於商台節目上表示，政府可以用「先易後難」原則，與其他國家地區建「旅遊通道」。

新冠疫苗｜社協：出現取消預約潮 有長者衝急症室諮詢意見【09:30】新冠疫苗接種情況近日未如初時般踴躍，部分市民因其副作用，轉為採取觀望態度。社區組織協會幹事連瑋翹今早（18日）於港台節目表示，近日收到疫苗查詢中，有一半是希望取消疫苗預約，直言出現「取消潮」。



他續指，長者沒有醫學判斷能力，未必清楚了解身體狀況，部分長者由於沒有家庭醫生，難以取得醫學建議，最終到急症室尋求意見。

新冠疫苗｜曾祈殷：接種率升不代表可全面放寬 市民不能疏於防範【09:00】新冠肺炎疫情持續，早前有一名男督察接種疫苗2日後確診。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（18日）於港台節目表示，提高疫苗接種率後，可考慮放寬安老院舍、醫院探訪，但並非可放寬所有社交距離政策，食肆內的一些要求仍需維持，並提醒市民接種後，仍不能疏於防範。



對於如何提高市民接種疫苗的意欲，曾祈殷認為，政府應考慮更多合乎資格的疫苗，與各大藥廠聯絡，例如部分疫苗只需接種一劑，當有更多種類疫苗時，市民接種的意欲亦較高。



【08:00】政府指已完成銅鑼灣受限區域（銅鑼灣告士打道264-268號海宮大廈和告士打道271-275號海都大廈）強制檢測行動，截至凌晨一時，約630名居民接受檢測，當中有一名居民需要重新採樣。此外，政府又派員到訪約250戶，約60戶沒人應門。

【07:00】政府發聲明，指已完成西營盤受限區域（即西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期）強制檢測行動，截至凌晨二時，約1800名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約775戶，約70戶沒人應門。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

▼3月17日晚銅鑼灣海宮及海都封區檢測▼

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確診大廈食肆｜月租10萬赤柱松竹苑要強檢 虎鐵鐵板燒等食肆上榜

【00:01】本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（17日）新增11宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，本港再多6個住址新上榜，其中以港島區佔大多數，而一名屬於URSUS Fitness群組女確診者，除了報稱住在鴨脷洲漁安苑外，亦報稱住在上環宜必思香港中上環酒店。



此外，昨日亦有4間餐廳新上榜，包括「幸鮨屋」、「虎鐵鐵板燒」等。昨日確診的男督察，在灣仔警察總部駐守刑事部。

▼3圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜16人周二打疫苗後入院 青年接種復必泰當場失去知覺

【00:01】政府公布截至昨晚8時的24小時，有24,500名市民接種了第一劑疫苗，當中13,200名市民接種第一劑科興疫苗、11,300名市民於19間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。

至於接種後不適入院人數，在周二（16日）共有16宗送院個案，其中11宗已經出院，五宗留院觀察，創接種以來單日新高。當中5人接種科興疫苗、11人接種復必泰疫苗。一名67歲女子在林士德體育館接種科興疫苗後，感到暈眩及左手麻痺；兩人在彩虹道羽毛球中心接種復必泰疫苗後不適，一名49歲男子左腳麻痺、一名59歲男子雙腳麻痺，一名31歲男子在東涌社區會堂接種復必泰疫苗後，失去知覺。

▼周二（16日） 16 宗接種疫苗送院個案▼

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▼滙豐中環總行納入強制檢測大廈▼

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▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

昨日總覽：新冠肺炎．3.17｜增11人確診5人屬健身群組 16人周二打疫苗入院

西區均益大廈3期、銅鑼灣海宮及海都封區檢測 政府指樓舊多劏房

約10宗初步陽性 患者到Joint Dynamics健身 諸聖中學男學生中招

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強檢大廈｜美領事職員3歲女中招 就讀半山Woodland學校要強檢

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