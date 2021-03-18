不停車繳費｜草案明刊憲下周立會首讀　修例要求車主提供電郵電話

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-18 12:53

政府預計在2022年年底開始推行隧道不停車繳費，讓駕駛人士經過隧道時，由收費「龍門架」自動偵測車輛收費，毋須再於收費亭前停下繳費。政府表示，將於明天(19日)就《2021年不停車繳費（雜項修訂）條例草案》刊憲，為在政府收費隧道及青沙管制區推行不停車繳費系統提供法律依據。而《條例草案》亦將在下周三(24日)提交立法會進行首讀和二讀。 《條例草案》包括修例要求車主提供電郵地址或電話號碼，以及容許政府發出RFID繳費貼等。

運輸署會就不同車型推出RFID繳費貼預車輛，作不停車繳費系統之用。(不停車繳費網頁圖片)

政府擬推行的不停車繳費系統，會使用無線射頻識別技術(RFID)，配合自動車牌識別技術辨別車輛。車主將來需為車輛貼上運輸署提供的繳費貼，故是次條例草案，會修訂《道路交通條例》，授權運房局局長訂立規例，規管繳費貼的發出和使用；亦會修訂《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（第374E章），要求車主提供電郵地址或電話號碼，隧道服務供應商日後能以電子方式，向車主發出屬行政性質的繳費通知。

《條例草案》亦會修訂《行車隧道（政府）條例》（第368章）和《青沙管制區條例》（第594章）及其附屬法例，以訂定在不停車繳費系統下，收取和追討隧道費的機制。

政府發言人指，《條例草案》通過後，運輸署會委聘隧費服務商、採䐟收費設施，收集車主電郵地址或電話號碼等。《條例草案》將於3月24日提交立法會首讀和二讀。

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