DSE 2021｜有中學料禮堂容納少於80人　加開各樓層課室減傳播風險

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-18 16:32

中學文憑試下月底開考，核心科目開考期間，提供試場的學校將會暫停面授課堂六日，考評局亦更新試場安排指引，建議禮堂試場劃分不同區域、分隔不同課室試場，以分流考生。有中學校長表示，為配合試場新指引，學校禮堂試場容納人數將會減少，由去年約百人降至少於80人，座位間距至少保持1.5米或以上，又會動用不同樓層的課室做試場，以減低病毒傳播風險。

中學文憑試下月底開考，核心科目開考期間，提供試場的學校將會暫停面授課堂六日。（資料圖片）

考場更仔細分隔考生 倘爆疫減檢疫人數

中學校長會主席、香港青年協會李兆基書院校長連鎮邦認為，今年試場指引比去年更仔細，為讓文憑試順利開考，理解暫停面授的安排，屬可行做法。連鎮邦表示，去年其校禮堂試場可容納百人，且動用一層課室作為試場，今年核心科開考期間，實行「原校及地區試場」，且試場數目有所增加，相信每校比去年容納較少考生。

為現合試場新指引，他表示，其校禮堂試場容納人數會減少，由去年約百人降至少於80人，座位間距至少保持1.5米或以上，動用活動室及不同樓層的課室做試場，並劃出指定洗手間，疏導考生人流，減低病毒傳播風險。他指，考場更仔細分隔考生後，即使出現確診者，相信可減低涉及的檢疫人數，但試場爆疫的實際安排，最終要交由衞生防護中心評估。

考評局公布，因應疫情及學校停課的影響，決定精簡2022年香港中學文憑考試的校本評核要求。（資料圖片／歐嘉樂攝）

文憑試八半開考 封區檢測早上出結果可配合

根據考評局年初數據，今屆試場料動用約500個禮堂及接近1,000個課室為試場，去年各試場學校合共使用354個禮堂及逾3,400個課室為試場。



另外，新指引列明，考生若於考試日正接受政府指家強制檢疫或在等候新冠病毒檢測結果，則不應赴考，只有持陰性結果的考生會獲准考試。他認為，做法是保障試場其他考生安全，參考目前「封區」檢測做法，當晚檢測後，翌日早上會知道結果，文憑試一般早上8時半開考，預計可以配合。

疫情持續逾年，他指，今屆中六生應試狀態較往年佳，在有限度恢復面授下，仍可繼續回校上課及應考模擬試，學校可適時提供情緒及學習支援。