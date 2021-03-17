港台檢討｜議員問會否冚檔　邱騰華：作為公營廣播機構有存在價值

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-17 15:17

港台風波未了，繼廣播處長李百全上任後即抽調節目外，多名議員今日（17日）在立法會上關注港台新聞的報道手法，要求商經局交代。席間，自由黨邵家輝向商經局局長邱騰華直問，政府對港台未來的方針如何，會選擇「冚咗佢」或是保留？邱騰華則指，港台作為政府部門及公營廣播機構，包括促進社會的公民身分認同，加深「一國兩制」認識等有功能，故有存在價值。

2月19日的「港台管治及管理的檢討報告」批評批港台編輯管理制度存缺失，投訴機制欠透明。（歐嘉樂攝）

工聯會陸頌雄繼續關注1月時，港台於佐敦「受限區域」居民派發罐頭食物的新聞報道，要求商經局交代港台是否有檢討相關報道，以及有無員工因報道而停職。

邱騰華指出，商經局有就罐頭事件向港台了解，並要求認真處理投訴（資料圖片 / 余俊亮攝）

邱騰華回應指，截至2月底，港台就相關報道收到548宗投訴。而報道中的相片展示4個罐頭的底部，無提及有部分是「易揭式」，但港台在1月25日經時任廣播處長同意下發表聲明回應，指有關意見屬抹黑指控，予以嚴厲譴責，重申報道是事實陳述。

港台在1月23日的封區物資包照片，被批評只拍攝罐頭的底部是誤導公眾。（資料圖片 / 港台圖片）

就封區罐頭報道收548宗投訴

邱騰華指出，商經局有就事件向港台了解，並要求認真處理投訴，包括檢討事件發生原因，是否可以為讀者提供更多的陳述，以供明白資訊，避免產生誤會。他重申，港台回應批評時應要正面及積極，事實為根據，作出客觀的調查，「虛心聽取意見，吸取教訓」。

對於員工停職等，邱騰華未正面回應，稱商經局在2月已發表《港台檢討報告》，有指出編緝管理的問題，另《港台製作人員守則》也有提到總體編輯原則要真確準繩，港台會認真檢討，過去港台在接獲投訴後都會採取將節目下架、出道歉聲明等。

▼2月19日，港府公布港台管治及管理檢討報告▼

自由黨邵家輝則關注，政府對港台未來的方針如何。他問道：「局長，你哋嘅方向係保留定冚咗佢」，有港台員工反映若上司給予清晰指引，員工都會做到（節目要求）。他個人希望保留港台，但政府要撥亂反正 ，成為一個好的傳媒機構。

邱騰華表明，港台作為政府部門及公營廣播機構，「如果能夠做到（港台）《約章》，同佢自己定明嘅目標及使命，一定有佢嘅存在價值」。他讚揚，港台有不少節目為人稱讚，員工也盡心盡力工作，但過去有節目引起社會爭論，有投訴更確立是違反廣播業界的標準，如《港台檢討報告》所指，所有節目都要客觀持平，不偏不倚，令節目有質素。

邱騰華認為，未來要透過廣播署長作總編緝帶領港台，達到《港台約章》所指的功能，如促進公民身分認同，加深「一國兩制」的認識等，提供平台給公眾交流意見。