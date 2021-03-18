城大擬改名　有指曾討論華南大學、南洋大學　城大澄清非校方提出

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-18 17:26

繼公開大學改校名後，城大也有意更改校名。城大本月中召開教務會，席間有委員提出修改校名，並傳出有人建議華南大學、南洋大學等校名。城大下午發聲明指，有委員在當日會議提出，校名不能反映近年城大的學術與科研成果，建議更改校名，與會教授亦普遍認為有需要，並即場提出十多個校名建議。校方又指，坊間流傳的校名建議，並非由校方提出，對更改校名一事，既無定案，也沒有預設立場。

繼公開大學改校名後，城大也有意更改校名。（資料圖片）

城大發新聞稿指，教務會 於3月12日的會議中，有委員指出，目前的校名不能反映城大近年的卓越學術與科研成果，建議更改校名。

城大指，各委員隨即熱烈討論此議題，與會教授普遍認為有需要更改校名，並即場提出十多個校名建議。校方表示，近年許多教授均有強烈的聲音，認為城大應更改校名，以更配合大學的長遠發展。

對於傳出有人在會上建議華南大學、南洋大學等校名，城大嚴正澄清，目前坊間流傳的校名建議，並不是由校方提出，校方對更改校名一事，既無定案，也沒有預設立場。對於教務會的各種提議，大學持開放態度，將透過多種渠道，與不同持份者，包括師生、教職員及校友等保持溝通，慎重考慮。