新冠疫苗｜接種一劑後想轉軚？　醫生警告或增副作用風險

撰文： 麥凱茵 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-19 18:42

本港新冠疫苗接種計劃由2月26日開始，接近三周，但因陸續出現嚴重副作用，或疑似接種科興疫苗後死亡個案，令不少市民轉軚暫時不打針，或者轉軚接種復必泰疫苗。有醫生表示，暫時無證據或必要顯示在接種首劑疫苗後，可以在28日後轉打其他牌子的疫苗，憂慮或會增加副作用風險。有藥劑師則指出，英國因疫苗供應數量，以及應對病毒變種關係，故有作「溝針」的研究，但現時未見本港有如此需要，故不建議市民自行轉針。

香港病人政策連線的調查顯示，有一成人因出現接種新冠疫苗入院或死亡的事件而決定不打針。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

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香港病人政策連線早前的調查顯示，257名受訪病人中有一成人因出現接種新冠疫苗入院或死亡的事件而決定不打針；有4.3人想改變轉打復必泰。

梁子超不建議市民在接種首𠟓疫苗後，再轉打其他的疫苗。（資料圖片）

已打針第一劑疫苗的人士，到底可否改其他生產商的疫苗呢？呼吸系統專科醫生梁子超認為，現時無證據顯示市民在28日後可轉打其他疫苗，也不認為市民有這個必要，「有部分疫苗一劑嘅保護率都已經OK。」他又憂慮，市民改打其他生產商的疫苗，可能增加疫苗副作用的風險，「排除唔到」，若接種第一劑後曾有不適，在接種第二劑前應該先與醫生商討，不建議自行決定接種其他的疫苗。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則指，英國曾出指引新冠疫苗「溝針」，但原因是當地的疫苗供應緊張，以及變種病毒肆虐，故才出現該建議。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明也不建議已接種疫苗的市民溝針，以免增加副作用的風險。（資料圖片 / 高仲明攝）

因此，崔也不建議已接種疫苗的市民溝針，以免增加副作用的風險。若已接種第一劑的市民有出現嚴重過敏反應，或者有長期病患而病情嚴重了、出現發燒等不適外，則應先諮詢醫學意見才接種第二劑。