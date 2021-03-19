大三罷｜男生見警即逃撞傷老婦　官不信因怕警而跑　裁襲擊等罪成

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-19 16:15

前年11月11日「大三罷行動」中，一名17歲男學生因在康山花園附近被追捕時被指推倒一名老婦，又涉嫌抗拒警員拘捕而被控兩罪受審。案件延至今（19日）裁決，裁判官劉綺雲指，現場警員的證供互相吻合，反觀被告的辯解前後不符，指他初時稱因為看見警員凶神惡煞才逃跑，後又改稱是因為在新聞中看見警員執法因而感到害怕，並稱如果被告真是收掣不及，意外撞到周婦，在回頭的一瞬間，理應有足夠時間向周道歉，但被告繼續逃跑，可見其說法不實，故裁定被告罪名成立。

被告姓梁17歲學生，被控一條普通襲擊罪，指他2019年11月11日在港島康山花園8座附近襲擊女子周月雲；梁另被控一項抗拒警務人員罪，指他同日在上述地點抗拒正在執行職務的警員23510。

聲稱上課途中坐路邊休息

裁判官劉綺雲頒布裁決時指，控辯雙方的爭議，主要在於被告推倒老婦周月雲是否意外，以及其後被告被捕時有沒有掙扎。就此，劉官直言不信納被告的說法。她指被告聲稱當日上課途中在路邊坐下休息，突然見到神情兇惡的警員而逃跑。劉官指被告當日從家中到案發現場的步程頗短，被告亦承認平常沒有在路邊小坐的習慣，故認為被告坐下休息的說法不合理。

官指被告證供前後不乎

劉官續指，被告在庭上初時稱是因為見到警員神情兇惡而逃跑，但受控方盤問時又改口，稱是因為想起從新聞報道中，看見警方執法的行徑，感到害怕因而逃跑。劉官指其證供前後不符。

在老婦與女傭中間走過應料到風險

劉官續指，被告明知若他在周婦和其女傭中間跑過，必有撞倒他人的風險，但被告仍然強行而為，若被告真的只是收掣不及，意外撞到周婦，在回頭的一兩秒間，應足以向周道歉，但被告沒有這樣做，可見被告只是為了合理化自己的行為，其說法不實。

劉官續指，反觀控方三名警員證人的證供合情合理、互相吻合、其中沒有分歧，故裁定三人均是誠實可靠的證人。又指雖然被告在掙扎中沒有觸碰到警員，但考慮到拘捕被告的時候，需要兩名警員才能將被告制服，加上被告被制服在地難以動彈，故即使他如警員稱般不斷擺動手腳掙扎，最終沒有觸碰到警員亦不足為奇。

頭部有傷卻未作投訴

而被告聲稱被警員用棍擊打頭部四次一事，劉官直言，雖然被告的醫療報告顯示他頭部有傷，但被告的口供等證言從未提及自己有被打，質疑如果被告真的有被襲擊的話，為何不作投訴或在證供中提出，故拒絕接納被告的投訴，並裁定被告兩項罪名成立。

父親中風明白到周婦情況

辯方求情時指，被告父親於審訊前突然中風入院，需要在家休養，令家庭頓失經濟支柱，目前家中僅依靠被告母親每月1萬元的收入支撐。辯方又指，經歷父親一事，被告明白到周婦的情況，今後會更加小心，其重犯機會低，被告也願意替周婦繳付約1500元的住院費用，並親撰道歉信向她道歉。

母目送子入囚室眼泛淚光

被告亦呈多封求情信，指被告本性樂於助人，對撞倒周婦一事感到內疚，經歷此事後變得成熟，亦獲得親人、同學和教會導師等的支持，故求法庭輕判。劉官聽畢求情陳詞後，將判刑押後至4月7日以便替被告取得更生中心和勞教所報告，期間被告需要還押懲教署看管。

被告多名親友今日亦有到庭上聽審，被告母親目送被告進入囚室並向被告道別時亦眼泛淚光，場面令人動容。

案件編號：ESCC 716/2020