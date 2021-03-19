港錄96宗變種病毒　專家解釋復必泰阿斯利康疫苗對南非變種效用低

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-19 20:48

【疫苗接種／復必泰BioNTech／牛津大學阿斯利康Astra Zeneca】大學本港至今（19日）錄得96宗N501Y變種病毒個案。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨（18日）稱，復必泰疫苗對英國及巴西變異病毒有效，對南非變異病毒「相對無咁有效。」而阿斯利康疫苗亦對英國及巴西變種病毒有效，但對南非病毒沒效。 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明解釋，復必泰及阿斯利康疫苗均攻擊病毒的刺突蛋白，而南非變種病毒株的刺突蛋白形狀變得不同，抗體無法辨認以致中和能力下降，效用較低。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港累計錄得96宗N501Y變種病毒個案，全屬輸入個案，當中37宗為英國變種，5宗為巴西變種，8宗為南非變種，46宗未分類。

劉宇隆指，復必泰疫苗的保護率對變種病毒有效，但科興疫苗沒有數據支持。(李澤彤攝)

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，病毒變異株會影響疫苗效用，造成病毒逃脫。委員會從數據文獻發現，復必泰疫苗對英國及巴西變異病毒有效，對南非變異病毒則「相對無咁有效」。而科興疫苗未有數據顯示對變種病毒株是否有效。至於準備供港的阿斯利康疫苗亦對英國及巴西變種病毒有效，但對南非變種病毒效用偏低。

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許樹昌：復必泰中和抗體效力下跌但仍有效

據世衞資料，三種變種病毒的傳染性均增強；病人感染英國變種病毒後，入院、病情嚴重及死亡風險較高；而南非變種病毒的中和能力較差，即曾感染新冠肺炎人士的二次感染風險增加。感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，各種變種病毒株出現突變的位置及數目不同，若病毒刺突蛋白（S蛋白）的形狀變異，抗體未必能「貼實」，中和能力便會下降。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明解釋，復必泰及阿斯利康疫苗均攻擊病毒的刺突蛋白，而南非變種病毒株的刺突蛋白形狀變得不同，「抗體係好專一，只係同一個（刺突蛋白）形狀匹配，唔同咗就認唔到。」他又稱，目前僅強生疫苗經證實有效對抗南非變種病毒株，但港府未有購買。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，復必泰中和抗體效力對着南非變種病毒水平下跌，但仍然有效，不過阿斯利康疫苗只餘一成功效。

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