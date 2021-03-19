新冠疫苗｜部份院舍僅一成長者願打針　安老協會對放寬探訪不樂觀

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-19 14:55

首10間指定安老院的院友，最快本月下旬起可接種新冠疫苗，全港院舍最快下月展開。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨日（18日）稱，若所有探訪者及院舍員工已打針，而大部分院友亦已接種，便有條件考慮放寬探訪安排。 香港安老服務協會主席陳志育則表示，目前院友和職員的接種意願不高，加上放寬探訪要視乎社區疫情，對於短時間內可放寬不感樂觀。 香港安老服務協會執委李輝稱，她經營的8間私營安老院，逾半院友持觀望態度，僅約兩成長者表示願意打針；有護養院的反應更差，只得一成長者願打針。職員初時反應很踴躍，惟近日接二連三的不良反應，及懷疑接種後死亡事件，令他們對打針卻步。

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香港安老服務協會執委李輝稱，她經營的8間私營安老院，院友和職員的接種意願均不理想。逾半院友持觀望態度，僅約兩成長者表示願意打針，其餘約三成長者或其家屬表明不願接種。

李續稱，有護養院的反應更差，僅一成長者表示願意打針。有長者向院方反映，表明擔心因年老、體弱受不住疫苗副作用，亦有長者直言「年紀咁大喇，打又死唔打又死，咁唔打喇。」至於職員方面，李輝形容他們初時反應很踴躍，惟近日接二連三的不良反應，及懷疑接種後死亡事件，令他們對打針卻步。

香港安老服務協會秘書長陳勇舟亦於港台節目指出，因應近日有多宗接種疫苗後異常事故，有家屬對接種疫苗卻步，只有約一成院友願接種。

香港安老服務協會執委李輝。（梁鵬威攝）

社署︰不宜提供同意接種疫苗院友數字 以免引起誤解

香港安老服務協會主席陳志育說，院舍接種疫苗的意願比預期低，不少長者在檢查身體是否適合打針前，已表明放棄接種。他又稱，全港逾千間院舍，將於本月22日將院友接種意願、疫苗選擇等資料交給政府。

被問到老安院舍院友的接種意願，社署表示，院友是否接種疫苗，除視乎個人意願，亦要考慮健康狀况及變化。即使在某時刻同意或不同意接種，隨後可能改變意願，或經醫生評估後，認為應延遲或不應接種，因此政府認為不適宜提供同意接種疫苗的院友數字，以免引起誤解。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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安老服務協會主席陳志育。（梁鵬威攝）

安老業界︰放寬探訪除接種疫苗 另需視社區疫情

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨日稱，委員會初步認為，若所有探訪者及院舍員工已接種疫苗，而大部分院友亦已接種，便有條件考慮放寬探訪安排，但有待醫管局等方面再討論。

陳志育稱，由於院友和職員的接種意願不高，加上放寬探訪要視乎社區疫情，對於短時間內可放寬不感樂觀。而李輝坦言，放寬探訪對院友打針是很吸引的誘因，而職員的工作壓力亦會減輕，期望有助推動大家接種疫苗。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼