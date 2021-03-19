資訊科技員被截掙扎裁拒捕罪成　官指其行為或引起衝突　判囚5周

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-19 19:04

資訊科技員前年在旺角示威現場被截停，他涉在警員制服時反抗掙扎，擺動身體，並曾踢警員小腿但未有跌倒，事後警員及被告均有受傷。科技員早前被裁定一項抗拒警務人員罪名成立，案件今（19日）在西九龍裁判法院判刑，裁判官指被告遭警員再次制服時兩度反抗，認為被告並非如辯方所稱，在電光火石之間作了錯誤判斷，且他掙扎可能引起衝突，判被告入獄5周。

31歲的被告梁霆報稱資訊科技員，控罪指，被告於2019年10月27日在彌敦道近奶路臣街交界，抗拒正在執行職務的警員A。他被控一項抗拒警務人員罪成。

被告梁霆被裁定拒捕罪成，判入獄5星期。(資料圖片)

辯方指被告已明白後果嚴重

辯方指，案發時警方並非進行驅散，而是突然下車行動，只是數十秒過程，被告在電光火石之間作了錯誤判斷而犯案。律師又指，被告的背景報告正面，感化官認為被告羈押後有悔意，案發時未有深思熟慮，現已明白後果嚴重。辯方望裁判官考慮到被告已還柙12天，建議判處社會服務令，讓被告回饋社會。

辯方提到，被告在草根家庭成長，他和弟弟為經濟支柱，就今次事件他對中風的繼父深感歉疚。他未必可再在同一公司工作，或影響家庭經濟。

官指被告掙扎或刺激群眾情緒

裁判官黃士翔表示，被告遭警員首次截停時有反抗，他稍為平靜後，被警員制服時兩度反抗，不認為被告是如辯方所說是一時錯判下犯案。黃官又稱，現場許多人圍觀指罵警員，被告掙扎可能刺激群眾情緒，導致衝突。

黃官亦不接納辯方建議待索取社會服務令報告，以監禁6星期為量刑起點，考慮到被告過去做義工和沒有刑事紀錄，扣減1星期刑期，判即時監禁5星期。

案件編號：WKCC878/2020