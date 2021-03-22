八達通夥同掌舖攻電子支付　疫下市民轉趨網購︰去年增三倍｜專訪

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-22 08:00

本港新冠肺炎已肆虐逾一年，雖然一方面為旅遊、酒店及飲食等傳統行業帶來寒冬，但有危便有機，網店卻在逆境下迎來了初春。因市民減少外出，以及避免接觸現金，開始習慣在網上消費，加速網店及電子支付的發展。而啟用接近四分一世紀的八達通亦與時並進，首度與本地網店開設平台掌舖Boutir合作，提供八達通支付服務。 八達通市營業及市務總監李玉兒接受《香港01》專訪時認為，網購已是近年的發展趨勢，雖然現時與掌舖Boutir合作不足1個月，但對未來商戶加入八達通的增長幅度，抱持樂觀的態度。她亦指，相信財政預算案建議的電子消費券，能有助推動電子支付的發展，「我諗呢度會有一定嘅動力，無論係商舖定市民，都會促使佢哋用電子支付。」

李玉兒認為，雖然現時與掌舖Boutir合作不足1個月，但對未來商戶加入八達通的增長幅度，抱持樂觀的態度。（盧翊銘攝）

八達通雖然扎根香港多年，但隨著科技的日新月異，亦一直尋求與不同商戶合作，包括Google Play、自由鳥、快圖美、京東全球售等，提供網上支付服務。但隨著本港過去一年的疫情反覆，消費者的支付習慣亦有所改變。根據網上資料顯示，為商戶提供一站式的網上開舖及管理服務的掌舖Boutir，最近其業務已急增至近8萬間網店。

電子消費券有助推動電子支付的發展

有見近年網購市場的蓬勃發展，八達通夥同掌舖Boutir合作，其商戶的顧客可在八達通App內，使用實體卡或電子錢包於網上付款。同時，政府於上月宣布的財政預算案中，建議推出約360億元的電子消費券，更指將與多間電子支付營辦商商討合作，當時財政司司長陳茂波更指明八達通，稱該平台是一個可接受的方法讓長者使用電子消費券。李玉兒表示，根據政府所公布的消息，相信措施能有助推動電子支付的發展，「我諗呢度會有一定嘅動力，無論係商舖定市民，都會促使佢哋用電子支付。」

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▼八達通於掌舖Boutir系統的付款步驟▼

也許有網店負責人會擔心措施推出後，顧客不能使用電子消費券光顧，生意將會流失至大財團所掌控的連鎖商店。不過，以政府早前公布的消息定義，只要網店符合本地商戶，以及持有商業登記證，便可收取電子消費券。因此記者推斷，倘若政府於不久後正式推行措施，於掌舖Boutir平台開設的商戶，亦可透過八達通收取電子消費券。

估計每月均有商戶加入掌舖Boutir︰增長會嚟得好快

不過對商家而言，最關心金錢上的問題。李玉兒表示，現時商戶經掌舖Boutir使用八達通服務，首半年完全不收費，而款項轉換至個人銀行戶口，同樣為零手續費。她認為，網購已是近年的發展趨勢，尤其在疫情下市民避免外出，於網上購買日用品。雖然現時與掌舖Boutir合作不足1個月，但她估計每月均有商戶加入掌舖Boutir，對增長速度抱樂觀的態度。「比較短嘅時間已經睇到商戶願意加埋八達通，相信應該增長會嚟得好快。」

2019年，八達通與萬事達公司，合作推出可充值虛擬預付卡「O! ePay Mastercard」，並沒有實體，不必憂慮被偷竊盜用等問題。（資料圖片／洪嘉徽攝）

O! ePay Mastercard與實體卡互補 開拓網上支付市場

問到八達通未來的網上發展方向，李玉兒坦言難以與每個平台商討合作，「如果八達通逐間敲門去簽係確實好費時。」她反而提到2019年與萬事達公司，合作推出的可充值虛擬預付卡「O! ePay Mastercard」，指該卡沒有實體，不必憂慮被偷竊盜用等問題，亦能與手機錢包如Google Pay相連，即使離港旅行，仍能在當地接受Mastercard的店舖以預付卡消費。

同時，部分年輕人苦於沒有信用卡，難以購買遊戲點數或武器等，而預付卡可取代信用卡付款，預付的功能亦能避免過度消費。李玉兒期望，八達通實體卡能與預付卡相得益彰，借此開拓網上支付的市場。

2020年網上支付的生意額比2019年增兩至三倍

除此以外，Google Play亦於2019年支援八達通O! ePay付款，李玉兒透露雙方對接後，可觀察到O! ePay的使用率相當高，「每個月使用金額非常可觀。」2020年整體網上支付的生意額，相比2019年更有兩至三倍的增長。「我諗我哋睇到個商機，點利用八達通品牌，加埋八達通網絡，打通唔同範疇做得更加好。」

AlipayHK近月更殺入港鐵，其「EasyGO 易乘碼」成為八達通後，港鐵接受的第三種支付方式。（資料圖片）

AlipayHK殺入港鐵 八達通︰暫時無明顯影響

不過自從AlipayHK正式於香港落戶後，作為後起之秀一直步步進逼，近月更殺入港鐵，其「EasyGO 易乘碼」成為八達通後，港鐵接受的第三種支付方式。李玉兒表示，暫時沒看到明顯的影響，推斷本港市民習慣使用八達通。但她估計當疫情過後，當內地旅客來港時，才可觀察到他們是否於交通工具上慣用二維碼。「睇返香港本地市場，其實客戶係鍾意用八達通，因為真係快、簡單。用一個二維碼喺公共交通上面，佢哋未必係即時適應到。」

其實AlipayHK對八達通的威脅並非一日之寒，淘寶是八達通首個網購平台的合作夥伴，惟AlipayHK進駐香港後，雙方的合作並宣告結束。李玉兒解釋，相信由於技術及商業考慮，以及AlipayHK支持不少免收費的淘寶服務，導致合作終止。不過她重申，透過「O! ePay Mastercard」，用戶亦能以透過八達通卡以外的於網上包括淘寶等付款，再度突顯出虛擬預付卡的便利性。