撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-24 17:09

【財政預算案2021／電子消費券／股票印花稅】本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，受防疫及封關措施影響，飲食及零售業步入寒冬。政府今日（24日）宣布2021/22年度的財政預算案，指將於今年內推出電子消費券，但規定須於本地商戶使用。政府消息人士指，將與多間電子支付營辦商商討合作，例如八達通、AlipayHK、Payme等。下文將詳細講解，消費券並不適用於什麼商戶，香港版的消費券與澳門有何不同。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

+ 4 + 4 + 4

能否使用消費券到網店購物？

政府消息人士表示，本地商戶均可接受消費券，因此網店亦在可使用範圍之內，但前提是必須符合金管局條例。翻查資料，電子支付營辦商，即八達通、AlipayHK等，為金管局的《支付系統及儲值支付工具條例》所界定的儲值支付工具。商戶必須符合條件，才可登記商用版的電子支付戶口。

綜上所述，市民並不能使用消費券，到Facebook網店、IG網店、Carousell等購物。不過，HKTVMall此類要求商戶符合持有效商業登記證的網購平台，根據政府消息人士的定義，則可使用消費券。

至於港人近年熱愛的淘寶，Ebay、Amazon、Gmarket、ZOZOTOWN等內地或海外網購平台，由於不符合本地商戶的條件，亦不能使用消費券購物。

政府於去年宣布，食環署轄下的街市檔位，可申請每檔劃一5,000元的一次性資助，以安裝電子支付收賣機。（資料圖片／歐陽德浩攝）

能否使用消費券到街市買餸？

由於街市檔販亦屬本地商戶，因此亦可使用消費券買餸。但是，街市與其他商戶不同，電子支付並不普及，問到使用八達通等方式消費，會否對其他只接收現金交易的商戶不公平。政府消息人士表示，稍後將與不同營運商商討，會及時公布名單，讓商戶有足夠時間加入電子支付。

而政府於去年10月曾宣布，食環署轄下的街市檔位，包括熟食檔位，租戶可申請每檔劃一5,000元的一次性資助，用於電子支付的初期安裝費及服務。

澳門政府於去年4月以實體卡的形式，向全民包括18歲以下的市民，發放一張已充值3,000元的電子消費卡。（澳門政府網站圖片）

澳門政府去年向全民派發3000元消費卡 限期3個月 每日上限300元

翻查資料，澳門政府於去年4月以實體卡的形式，向全民包括18歲以下的市民，發放一張已充值3,000元的電子消費卡，可於2020年的5月1日至7月31日，即3個月時間內，到任何接受澳門通卡的商戶消費，每日上限300元。即澳門商戶必須安裝澳門通卡收款機，才可讓市民使用消費卡付款。

登記人只須帶同身份證明文件，按選定時間到預約地點領取；亦可委託他人代領，代領人只須帶同已簽署的授權書、登記人及代領人的身份證正本。

▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼

+ 4 + 4 + 4

消息人士︰紙質版消費券或電子消費卡安排需時

政府消息人士指，為何不選擇紙質版消費券，或澳門採用的消費卡，因紙質版消費券須設計防偽標籤，印刷時間較長；若720萬市民親身領取消費卡，安排亦需時。

至於為何去年派發現金，今年卻改為推出電子消費券。政府消息人士解釋，市民或不會使用現金於本地消費，但電子消費券規定於本地商戶使用，相信可刺激本地經濟。