封區檢測｜將軍澳日出康城領凱第9座居民禁足強檢　料明早8時解封

撰文： 鄧穎琳 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-19 21:15

新冠肺炎疫情未息，政府今日（19日）再次「突襲」封區檢測，首次在將軍澳採取動，地點為日出康城領凱第9座。除能出示周三（17日）至今日檢測結果證明的人士可豁免檢測下，其他在內人士須在明日（20日、星期六）凌晨2時前檢測。 政府發言人解釋，日出康城領凱第9座近期出現確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

3月19日，政府把將軍澳康城路1號日出康城領凱第9座，列為「受限區域」，所有在內人士須接受檢測。（李澤彤攝）

政府今日（19日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），宣布晚上8時起，將將軍澳康城路1號日出康城領凱第9座，列為「受限區域」，在內人士須在明日（20日）凌晨2時前接受強制檢測，目標是在明早約8時左右完成行動。

政府於「受限區域」內設立臨時採樣站，並上門為行動不便的人士及長者採樣。而任何在本月6日至19日期間曾身處上述大廈內逾兩小時者，即使在「封區」期間不在領凱第9座，亦須周日（21日）或之前接受強制檢測。

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政府會為受強制檢測宣告限制的居民準備了簡單的食物和清潔用品。民政事務總署設立熱線電話2835 1473由今日下午8時起運作，受影響市民可致電查詢及求助。

政府強調，任何人未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，再不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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