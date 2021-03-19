復必泰疫苗｜66歲糖尿病漢暈倒車內搶救無效　3日前上水接種疫苗

撰文： 鄧穎琳 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-19 20:53

【疫苗接種／復必泰BioNTech／科興】衞生署今日（19日）公布，接獲醫管局呈報一宗死亡個案，懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重異常情況有關。一名66歲患糖尿病、高血壓及高血脂症的男子，周二（16日）在龍琛路體育館接種復必泰疫苗後，今早在車內暈倒，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院搶救無效證實死亡。這是首宗涉及復必泰疫苗的死亡個案。

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政府指死者當日接種後並無不適

據政府資料，66歲男子周二在上水龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種復必泰新冠疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間並沒不適紀錄。

衞生署表示，接獲呈報後已即時聯絡醫管局，就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估；並會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，適時發布評估結果。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

政府重申，據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何不幸的醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係；而從整體人口而言，每天均有不同程度急性疾病的人士需入院接受治療。發言人表示，疫苗接種計劃開始後，患有急性疾病的人士當中亦會有人曾接種疫苗，而這些個案亦可能會隨着接種疫苗人數上升而增加。



政府已設立監測機制，監察接種新冠疫苗異常事件，作科學及客觀因果關係評估，並提醒患長期病的市民如感不適，應盡快求醫，遵從醫生指示接受治療。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

許樹昌：死者本身有多項心血管問題

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，病人本身有多項心血管問題，均屬高風險因素，不排除因急性心肌梗塞導致自然死亡。他目前掌握的資料有限，需待解剖報告了解死因。

這是疫苗接種以來，首宗涉及復必泰疫苗的死亡個案。之前有七宗涉及科興疫苗的死亡個案，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會經審視後，評定與接種疫苗沒有因果關係。