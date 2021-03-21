阿斯利康疫苗｜歐洲多國停用後再復用的來龍去脈

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-21 21:00

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）生產的新冠肺炎（COVID-19）疫苗近日接連被爆出民眾接種後出現血栓症狀的消息，阿斯利康疫苗一度被多國暫停使用。儘管法國、意大利等國宣布恢復阿斯利康疫苗接種工作，但阿斯利康疫苗引發的全球信任危機仍在持續擴散。

阿斯利康疫苗和血栓症狀是否有關聯？上述國家出於什麼考慮暫停使用阿斯利康疫苗？

各國對阿斯利康疫苗反應不一

阿斯利康疫苗目前獲歐洲多國廣泛使用，並在50多個國家獲得批准。而隨着「阿斯利康疫苗引發血栓」消息的擴散，陸續有國家決定暫停使用阿斯利康疫苗。

最先做出反應的是奧地利。奧地利政府於3月8日宣布暫停使用阿斯利康疫苗，因其國內一名49歲護理師在接種數日後死於「嚴重凝血問題」。丹麥國家衛生局於3月11日發表聲明稱，該國一名60歲女子在接種阿斯利康疫苗後死於血栓，因此丹麥決定暫停接種阿斯利康疫苗。

挪威、冰島、荷蘭、愛爾蘭等國隨後也報道了類似消息，據歐洲藥品管理局（EMA）數據顯示，在已接種阿斯利康疫苗的500萬人中，超過30人出現血栓症狀。阿斯利康疫苗引發了波及全球的「信任危機」，截至3月16日，歐洲已有20個國家宣布停用阿斯利康疫苗。

據英國民調機構YouGov的調查數據顯示，目前願意接種阿斯利康疫苗的受訪者不到一半，奧地利更是不到四成受訪者願意接種阿斯利康疫苗。歐洲有關機構表示，他們對阿斯利康疫苗持謹慎態度的一個原因是一些與血栓相關的情況發生在50歲以下的人身上。

與此同時，一些國家和地區表示他們仍將繼續使用這種疫苗。韓國青瓦台3月15日表示，總統文在寅和夫人將在3月23日接種疫苗，期盼藉此平息民眾對疫苗安全性與效用的疑慮。英國首相約翰遜（Boris Johnson）也在19日接種阿斯利康疫苗，鼓勵民眾在時機來臨時都應接種。

出於對接種後血栓風險的擔憂，德國、法國等歐洲多國暫停使用英國阿斯利康製藥公司與牛津大學聯合研發的新冠疫苗。圖為2021年3月16日，一名男子從英國倫敦一個新冠疫苗接種中心的路牌旁走過。（新華社）

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）3月15日表示，加拿大專家確信國內使用的包括阿斯利康疫苗在內的所有疫苗都安全無虞。澳洲國庫部長弗萊登伯格（Josh Anthony Frydenberg）3月16日表態稱，該國不打算停用阿斯利康疫苗，有關當局已訂購5,400劑疫苗。

《華爾街日報》3月19日報道，雖然歐盟國家對阿斯利康疫苗的信任度降低，但世界上一些國家仍在推進這項工作，印度等發展中國家和歐盟以外的其他富裕國家表示，他們將繼續在疫苗接種活動中使用阿斯利康疫苗。

世界衛生組織（WHO）非洲主任莫提（Matshidiso Moeti）和非洲疾病控制和防禦中心主任恩肯加松（John N. Nkengasong）3月18日鼓勵各國政府繼續使用阿斯利康疫苗，認為接種疫苗預防感染新冠肺炎的好處超過潛在副作用的風險。

暫停使用阿斯利康引發危機

《華爾街日報》3月16日報道指出，暫停接種阿斯利康疫苗對歐洲大陸緩慢的疫苗接種工作造成又一次打擊，並威脅到這款疫苗本身的可信度。衛生政策專家指出，本就在向歐洲供應更多疫苗方面做得不夠的阿斯利康目前已經成為歐洲政界人士的一個詬病目標。對於總部位於英國的阿斯利康來說，無論結果是否表明血栓與接種疫苗之間存在關聯，歐洲最富有和人口最多的幾個國家暫停接種對該疫苗的可信性構成新的威脅。

《紐約時報》3月16日報道，歐洲政界與醫學專家擔心，停用歐洲大陸最常用的新冠疫苗之一會使得疫苗懷疑論者再次捲土重來。目前數個歐洲國家正在舉行大選，現政府不惜一切代價擴大疫苗接種規模，才能遏制疫情，讓執政黨坐穩位置。但在許多歐洲民眾看來，阿斯利康疫苗不值得信任。

德國之聲3月18日報道指出，阿斯利康疫苗信任危機打亂了歐洲的疫苗接種計劃。以意大利為例，3月13日，意大利政府發布了新冠疫苗全國接種計劃，目標是在2021年9月底前至少為80%人口完成接種。而在計劃發布2天后，意大利多個地區因疫情形勢再次嚴峻及接種計劃的推遲，民眾的行動自由再次受到嚴格限制，非必要不得外出。

西班牙埃菲社3月15日報道，對阿斯利康疫苗的質疑聲越來越多，這威脅到了美洲地區民眾的疫苗接種前景。哥倫比亞公共衛生專家表示，在許多美洲國家，人們並沒有像歐洲國家那樣暫停接種疫苗的選項，尤其是在那些依賴世界衛生組織倡導的國際疫苗分配機制的國家中。

專家對阿斯利阿康疫苗的安全性評估

世衛組織3月17日表態稱，阿斯利阿康疫苗的好處大於風險，因此建議疫苗接種計劃應繼續進行。歐洲藥品管理局3月18日宣布，阿斯利康疫苗安全有效。專家們普遍認為，在龐大的接種基數下，出現不良反應的只是極少數人，且目前尚未觀察到接種阿斯利康疫苗和出現血栓之間的直接因果關聯。

德國之聲此前曾做過一項調查，對德國、西班牙、美國、挪威、比利時和挪威民眾接種疫苗後死亡的案例進行分析，發現接種疫苗和死亡之間並無因果關係。德國政府的疫苗機構保羅·埃爾利希研究所指出，在113名年齡在46歲至100歲之間的疫苗接種者死亡報告中，有20人死於新冠肺炎，其中19人並未得到完全的疫苗保護，另有43人死於基礎疾病或其他傳染病。

澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）表示，根據證據，沒有理由在澳洲暫停使用阿斯利康疫苗。專家們已經研究了疫苗在英國的接種情況，英國政府首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）認為，英國已有1,100萬人接種已經接種疫苗，相比之下，引起血栓的風險非常低。而在澳洲接種了該疫苗的人血栓發生率也沒有增加。

德國病毒學家莫斯喬斯（Sterghios Moschos）3月15日表示，各國政府應就暫停使用阿斯利康疫苗的決定提供明確的信息，如今疫苗陰謀論和錯誤信息盛行，應該讓數據說話。莫斯喬斯強調稱，「1,700萬人接種了疫苗，有37人出現了這些血栓，這相當於世界上任何接種過疫苗的人中有0.0002%的人出現血栓」。

據法國國家藥品安全局（ANSM）發布的數據，截至3月4日，接種阿斯利康疫苗的民眾出現不良反應的比例為0.66%，而輝瑞（BioNTech）疫苗接種後不良反應率為0.19%，莫德納（Moderna）疫苗的不良反應率為0.12%。

對疫苗安全性無需過度焦慮

這場阿斯利康疫苗信任危機再次暴露了當前民眾對新冠疫苗安全性的焦慮心理。專家和權威性機構表明，阿斯利康疫苗實際上引發血栓的風險很低，其他正在使用的新冠疫苗產生不良反應甚至是嚴重不良反應的可能性也極低。但不接種新冠疫苗，感染新冠肺炎並患上嚴重新冠疾病的風險遠大於出現不良反應的可能性，因此對於民眾來說，接種疫苗仍然是預防新冠肺炎的有效手段之一。

至於阿斯利康疫苗是否安全有效，更應該重視對大數據的分析，而不是因為民眾對疫苗不良反應的疑慮，就讓政府官員拋棄科學數據，立即宣布停用疫苗。媒體在報道此類消息時習慣強調疫苗和血栓的聯繫，這種做法無疑會造成更多人對疫苗產生非理性的恐懼。目前全球各款新冠疫苗均未公開全面數據，也是影響民眾判斷疫苗安全性的一大因素。

經歷這場疫苗信任危機後，儘管多國政府宣布重新接種，但平息民眾對疫苗的疑慮顯然比之前更困難。出於謹慎態度，政府在制定接種疫苗計劃的過程中，需要對不同人群做出更加具體的計劃。在民眾接種疫苗前，充分告知其可能出現的副作用，以及更加明確地規定哪些人群不適宜接種疫苗，並及時追蹤疫苗接種者的身體狀況，確保疫苗的安全性。