豁免檢疫人士周六起須留機場等檢測結果　不可再先到機場兩酒店

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-19 20:57

本港新型冠狀病毒肺炎疫苗反覆。食物及衞生局今日（19日）公布，鑑於現時在機場檢測等候結果的時間有所縮減，同時為進一步減低獲豁免檢疫人士在等候期間可能接觸到其他人士的機會，由明日（ 周六，20日）起，政府將取消逸泰居酒店及香港天際萬豪酒店作為指定地點的安排。換言之，所有獲豁免檢疫人士，包括機組人員均須在機場等候檢測結果。

食物及衞生今發新聞稿指，注意到有傳媒報道有關政府明起更改經機場抵港獲豁免檢疫人士「檢測待行」等候地點的安排。政府發言人回應證實消息，共稱鑑於現時在機場檢測等候結果的時間有所縮減，同時為進一步減低獲豁免檢疫人士在等候期間可能接觸到其他人士的機會，由明日起將取消逸泰居酒店及香港天際萬豪酒店作為指定地點的安排。

換言之，所有獲豁免檢疫人士，包括機組人員均須在機場等候檢測結果，衞生署已透過香港國際機場航空公司委員會將有關安排通知所有航空公司。

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發言人強調，更改「檢測待行」等候地點的措施目的是遏止所有獲豁免檢疫人士在取得陰性檢測結果前與其他人士進行任何非必要的接觸，以全面減低輸入個案，特別是新變種病毒傳入社區的風險。政府又感謝社會各界，包括航空業界的理解和支持。

由今年2月20日起，所有經香港國際機場入境的獲豁免檢疫人士須接受「檢測待行」，即接受檢測並於機場或指定地點等候結果，而逸泰居酒店及香港天際萬豪酒店為其中兩個獲認可的指定等候地點。

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