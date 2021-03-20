封區檢測｜將軍澳1235人接受檢測　小部分樣本仍待測試結果

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-20 08:28

政府昨晚八時起圍封將軍澳日出康城領凱第9座強制檢測。1 235名居民接受檢測，當中有小部分樣本仍待測試結果。此外，政府亦派員到訪約450戶，當中約60戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。 上午約七時三十分起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

▼3.19將軍澳日出康城領凱第9座封區禁足檢測▼

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自今日上午約七時三十分起，將軍澳指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

截至凌晨2時，1 235名居民接受檢測，政府亦在「受限區域」內派員到訪約450戶，當中約60戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

政府表示「受限區域」內的人士如在二○二一年三月十七日至十九日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。

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政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。