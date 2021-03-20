健身群組已受控　許樹昌：源頭不明個案佔2成　仍需維持防疫措施

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-20 11:44

新冠肺炎疫情持續，早前更爆發健身室感染群組，確診數字於近日略有回落。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（20日）於商台節目《政經星期六》指，健身室群組目前有約139人確診，而大部分於檢疫中心送院，認為不會變跳舞群組翻版。不過，他指近日源頭不明個案佔整體確診數字約兩成，仍有隱性傳播鏈，防疫措施仍需維持。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，現時源頭不明個案仍佔兩成。（資料圖片）

健身中心需保持空氣流通

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，健身室群組目前有約139人確診，而大部分於檢疫中心送院，認為不會變跳舞群組翻版。他指當時造成多人感染，因中心內空氣不流通，而大部分人不戴口罩，加上呼吸急速感染其他人。他指，健身中心需要有高的換氣率，亦要定期清潔用具、洗手間等。

許樹昌指確診個案近日回落至約10宗，但仍有數宗源頭不明個案，佔整體確診數字約兩成，反映仍然有隱性傳播鏈，仍需維持防疫措施。他又認為「第四波而家可以話接近尾聲」，健身群組似乎無擴散，確診數字亦下跌緊，期望疫情可受控。

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未知疫苗抗體維持多久

他於節目上提到疫苗有效率，指根據數據，接種第二針兩周後的抗體保護力最高，而若只接種第一針幾乎無保護作用。他以復必泰為例，接種第一針後兩周抗體保護力跌至只有約52%，而與接種第二針後7日則回升至95%。他說，雖然第二針相對較辛苦，因免疫系統反應增強，但呼籲已接種首劑的市民要接種第二劑，否則會「前功盡廢」。不過，暫時未知接種疫苗後抗體可維持多久，故仍需要繼續戴口罩。

近日有多宗接種疫苗後出現多宗死亡事件，許樹昌認為，醫管局可在每日疫情記者會中，交代心血管病及急性中風死亡的背景數字，讓公眾比較數據。他又提到，根據未接種疫苗前的數據、醫管局2019年發布的數字，65歲以上人士每日有14人死於心血管病，有7人死於急性中風，而接種疫苗不會降低自然死亡率，「會發生都會發生」。

與外地商討疫苗護照或放寬檢疫 接種率若達5成會較順利

許續說，現時本港僅得31萬人已打針，接種率仍然偏低。因接種率不高，加上仍有確診個案，「唔多國家肯傾」旅遊證件或免酒店檢疫等措施。他認為接種率若能達5成「好多嘢順利好多」，估計本港仍要數個月才能達到此數字。

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