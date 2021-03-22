新冠肺炎｜九龍醫院逾40康復者做物理治療　三成人恢復至病前狀態

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-22 08:00

本港抗疫逾一年，至今累計確診個案破萬宗，當中不乏病情嚴重的長者及長期病患者，康復後活動能力仍較弱。伊利沙伯醫院及聯合醫院轉介了40多名康復者到九龍醫院，接受康復治療。九龍醫院高級物理治療師徐英如稱，「佢哋失去自理能力，係推門都做唔到，有病人甚至喺張病床轉身都無力。」至今，九成半病人已康復出院，七成病人出院時的行動能力有明顯進步，三成病人的活動能力已恢復至患病前。 物理治療旨在改善康復者的呼吸及肌肉能力，種類包括呼吸運動、肢體訓練及拍痰等。病人出院前，物理治療師會為他們設計一套家居運動，按照其身體狀況調整運動頻率及強度。

九龍醫院高級物理治療師徐英如（右）表示，該院接收逾40名初逾病人，年齡屆乎60至96歲，九成八人需接受物理治療。圖左為新冠肺炎康復者陳女士。（李澤彤攝）

自去年7月開始，伊利沙伯醫院及聯合醫院轉介活動能力較弱，或者有嚴重後遺症的康復者到九龍醫院留醫，接受康復治療。九龍醫院高級物理治療師徐英如表示，該院接收逾40名初癒病人，年齡介乎60至96歲，九成八人需接受物理治療。徐說，不少病情嚴重的病人都出現肺纖維化，導致呼吸困難、氣喘及氣促；加上病人住院時長期臥床，以致肌肉萎縮，「佢哋失去自理能力，係推門都做唔到，有病人甚至喺張病床轉身都無力。」

活動能力回復不等同肺功能完全恢復

至今，九成半病人已康復出院，當中三分之二病人在九龍醫院治療不足一個月便可出院；七成病人出院時的行動能力有明顯進步，三成病人的活動能力已恢復至患病前。徐英如解釋，活動能力回復正常並不等同肺功能完全恢復，反而病人能透過物理治療鍛鍊呼吸及肌肉，補足肺部功能。她稱，多數病人都不會著眼於肺功能指數，而是著重自己能否做到個別動作，譬如上樓梯。

九龍醫院一級物理治療師陳華殷稱，三類運動有助康復者改善呼吸。（李澤彤攝）

三類運動有助康復者改善呼吸

九龍醫院一級物理治療師陳華殷稱，不少康復者的血含氧量偏低、有積痰、呼吸短淺及肌力下降，三類運動有助康復者改善呼吸。首先是呼吸運動，病人需善用胸肺擴張呼吸和橫隔膜呼吸，以紓緩氣促、提高呼吸效率。病人可運用「吸波仔」工具配合，當對著氣口用力吸氣並摒住呼吸，波仔便會懸在半空。第二是協調呼吸法，病人在預備動作時吸氣，用力做動作時呼氣，其後保持規律呼吸，有助改善日常生活推拉物件、提舉重物、轉換姿勢等。第三是排痰，物理治療師會透過拍痰和振動胸壁，協助病人排出痰涎。

另外，物理治療師亦會為病人度身訂造簡單的肢體運動和步行運動，協助他們訓練肌肉能力及平衡力。當病人的情況漸轉佳，訓練可加入肌力鍛鍊和帶氧運動，如踏單車等，以提升體能。

物理治療師會派發小工具給病人，回家練習呼吸。圖右為「吸波仔」工具。（李澤彤攝）

陳華殷又稱，病人出院前，物理治療師會為他會設計一套家居運動，按照其身體狀況調整運動頻率及強度，種類包括頭頸、下肢伸展、肌肉鍛鍊等。病人在家中可開啟HAGo流動應用程式，跟著影片做運動。部份病人亦會到醫院物理治療部繼續定期訓練，每一至數周訓練一次。

71歲的陳女士平時需服血壓藥，無其他長期病患，於去年7月中感染新冠肺炎，在伊利沙伯醫院隔離病房留醫個多月。她的病情嚴重，一度需插喉及聞氧氣。失去力氣的她無法進食、落床如廁，需兩名醫護攙扶才能勉強站立。陳女士憶述：「初初入院好唔開心，怕好唔返，喺醫院日日喊」，更因此要服用精神科藥物。她於8月下旬轉到九龍醫院接受康復治療，物理治療師每天為她拍痰，又帶著她走路、訓練肌肉等，身體狀況有好轉，在9月底正式出院。

至今，陳女士仍每周回到九龍醫院做物理治療，平日在家中也能每天踩單車機十分鐘。徐英如表示，她的活動能力已恢復至患病前的八至九成，陳女士自言「依家開心返晒！」