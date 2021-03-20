強制檢測｜港島東中心列強檢廈　逾百人輪候檢測　等候逾一小時

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-20 15:18

鰂魚涌華蘭路18號港島東中心，因不同樓層出現數宗確診個案，政府要求整幢大廈人士強制檢測。當局今日（20日）安排檢測承辦商，在大樓附近設立流動檢測站。今日下午在現場所見，逾百人輪候接受檢測，有人等候逾一個小時，才能完成檢測。 有在港島東中心工作、需要強檢的市民稱，附近鰂魚涌的檢測中心預約名額亦已滿。有市民抱怨輪候時間太長，影響原已預約看醫生行程；亦有人未能趕及陪小孩參與網上課程。

流動檢測站於下午1時開放，有逾百人排隊。（鍾妍攝）

流動檢測站於今日下午一時開放，由檢測承辦商Prenetic負責。該位於鰂魚涌柏克大廈與濠豐大廈中間的檢測站，未到正式開放時間，已有過百人排隊「打蛇餅」。工作人員曾提醒，檢測站只為港島東中心工作人士提供檢測服務，但人龍未有減少。

檢測站設有5個檢測櫃檯，開初只開放3個，約半小時後才全部開放。檢測站開放逾一小時仍未能清走人龍。

賴小姐指鰂魚涌另一檢測中心已滿無法預約。（鍾妍攝）

賴小姐於港島東中心上班，她昨日收到公司通知，需要在這兩天內完成病毒檢測。她說，本來打算預約鰂魚涌檢測中心，但昨日上網已只剩一個時段有空位，「點知submit果陣就full（滿）咗」。她估計，港島東中心全幢大廈有67層，加上不少員工都在附近居住，「住呢區一定嚟呢到」，結果令檢測中心預約名額爆滿。

她說，今日中午12時45分已到場等候，至近2時才完成檢測，形容輪候期間「好曬、好熱」。她又指，檢測站開初只有3個檢測櫃枱，後來才增加至5個。

李先生與太太等候逾一小時才完成檢測離開。（鍾妍攝）

輪候時間長 排隊市民抱怨原訂行程受影響

李先生與太太居於柴灣，亦特意到鰂魚涌接受檢測。二人指，原預計強檢首日人流較少，但最終亦要等逾1小時，才完成檢測，認為有需要加開更多檢測櫃枱，疏導人流。

由於等候時間過長，有市民抱怨行程大失預算。何小姐在港島東中心上班，從事文職工作，下午1時帶同兒子到檢測站排隊，原以為下午1時45分前可完成採樣，與兒子回家上網上興趣班，惟到1時半仍未排到。她表示，公司曾通知其辦公室附近樓層有人確診，但暫時未有採取在家工作安排。

有排隊市民亦表示，全幢大廈強制檢測很麻煩，指一兩個月前已預約看醫生，但因工作地點有強制檢測，醫務中心取消其預約，要再多等兩、三星期。

▼3.19將軍澳日出康城領凱第9座封區禁足檢測▼