強制檢測｜港島東中心全幢強檢　健身室員工二度檢測變相一周一檢

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-20 00:57

政府就預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例下的強制檢測公告及指明刊憲，要求於3月6日至3月19日期間曾身處九個指明地方的人士及曾在健身中心工作的人士，接受2019冠狀病毒病核酸檢測，相關人士須於3月21日(下周日）或之前接受檢測。該九個地點包括七個出現一宗或以上的確診個的住宅大廈和工作場所；兩個並無確診新冠肺炎個案，但爆發上呼吸道感染的深水埗浸信會幼稚園及九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園。

另外，政府再添新措施，香港任何一間健身中心工作或值勤的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工）也在以上强檢之列．是10日內第二次針對健身中心員工發出強制檢測令。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness爆疫▼

3月19日有7個出現一宗或以上的確診個的住宅大廈和工作場所因出現一宗以上確診個案被納入強制檢測公告。當中，由於鰂魚涌華蘭路18號港島東中心不同樓層工作場所近期出現3宗個案，整幢大廈被納入強制檢測公告。

A. 新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 香港九龍藍田安田街 18 號平田邨平仁樓

2. 香港新界屯門豐安街 2 號翠寧花園 6 座

3. 香港西營盤第三街 88 號星鑽

4. 香港鴨脷洲海怡路 21 號海怡半島 3 期美浚閣

5. 香港新界天水圍天秀路 15 號天富苑齊富閣及善富閣

B. 出現一宗或以上確診個案的工作場所

1. 香港新界沙田沙田鄉事會路 138 號新城市中央廣場 2 座 12 樓艾奕康有限公司

2. 香港鰂魚涌華蘭路 18 號港島東中心

任何在3月6日至19日期間曾身處任何上述地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月22日或之前接受檢測。受檢人士若在3月17日至19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼3.19將軍澳日出康城領凱第9座封區禁足檢測▼

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本港再多4個住址新上榜，包括鴨脷洲海怡半島美浚閣。（資料圖片）

C. 其他

1. 香港九龍深水埗廣利道 4 號 1 樓深水埗浸信會幼稚園

2. 香港九龍九龍塘羅福道 4-6 號國際英文幼稚園

幼稚園受檢者可交樣本瓶

另外，由於深水埗廣利道4號1樓深水埗浸信會幼稚園及九龍塘羅福道4-6號國際英文幼稚園爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，謹慎起見，該校亦被納入強制檢測公告。

任何在3月6日至19日曾到兩校人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於3月22日或之前接受檢測；如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於3月24日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在3月17日19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

健身中心員工須周日或之前再度檢測

健身室Ursus Fitness群組累計曾至138人確診，並再有其他健身人士確診。食衞局再向健身室員工發出強制檢測令，所有3月6日至19日曾在香港任何一間健身中心工作或值勤的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工），繼3月12日的強制檢測要求後，須於3月21日（下周日）或之前接受第二次強制檢測，變相一周一檢。

▼3月19日患者住所及行蹤▼

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政府今日（2０日）會在四個地點增設流動採樣站：鴨脷洲海怡半島、鰂魚涌柏克大廈與濠豐大廈、藍田平田邨及天水圍天富苑。