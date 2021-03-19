康復男嬰昨發燒入聖德肋撒醫院　檢測出現弱陽性　再驗呈陰性

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-19 23:20

新冠肺炎疫情未息，聖德肋撒醫院今日（19日）晚上公布，一名11個月大男嬰，曾於1月28日在政府醫院確診新冠肺炎，他已接受治療並康復出院。男嬰本月14日（本周日）入院、15日接受預約手術後出院，惟他在昨日（18日）發燒，入院檢測呈弱陽性，故即日轉往屯門醫院。由於該男嬰其後檢測屬陰性，現階段不屬確診，正待進一步調查。 男嬰再度入住聖德肋撒醫院時，被安排在獨立病房，醫院稱，現階段並無職員被列密切接觸者。

聖德肋撒醫院公布，一名11個月大男嬰本月14至15日曾在醫院留醫，他在18日發燒，新冠病毒檢測呈弱陽性反應，故同日被轉送屯門醫院。（資料圖片）

入院前病毒檢測呈陰性

聖德肋撒醫院表示，該名男嬰在於3月14日入院前，曾接受例行新冠病毒檢測，當時結果呈陰性。他在翌日（15日）接受預約手術，同日出院。

惟至昨日男嬰因發燒再次安排入院，聖德肋撒醫院按既定程序，將他安排入住獨立病房及作新冠病毒檢測，發現初步呈弱陽性反應，醫院即時通知衞生防疫中心，並於兩小時內將男嬰轉往屯門醫院。

然而男嬰今日（19日）再檢測，結果呈陰性，故現階段不屬確診個案，須待進一步調查。

院方：無職員被列密切接觸者

聖德肋撒醫院表示，男嬰住院期間，所有職員均佩戴合適防護裝備，現階段並無職員被列密切接觸者。為審慎起見，院方已立即為6名病房職員進行檢測，全屬陰性，而涉事病房已作全面徹底清潔及消毒。

翻查資料，1月29日公布過去一天新增個案中，有一名10個月大男嬰（10346個案），他住油麻地文耀樓，在1月21日發病，屬關連個案。▼3.19將軍澳日出康城領凱第9座封區禁足檢測▼