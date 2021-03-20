天文台今午錄29.7度高溫　破最熱春分紀錄　周一轉涼、最低17度

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-20 17:57

今日（20日）是二十四節氣的「春分」，天文台錄得今日市區最高氣溫達攝氏29.7度，屬天文台自1884年有紀錄以來，最高溫的春分。 天文台預計，一道冷鋒會在明日橫過廣東沿岸，受其相關東北季候風影響，本港下周初早上顯著較涼，料下周中期氣溫才會回升。

香港天文台今日（20日）紀錄到的最高氣溫達攝氏29.7度，為天文台自1884年有紀錄以來最高溫的春分。（香港01記者攝）

據天文台紀錄，原有最熱春分紀錄在2013年3月20日創出，當日最高氣溫達28.3度，最低亦有23.5度，是自1884年有紀錄以來最熱的春分。至於平均氣溫最熱的年份，是2019年3月21日，當日平均氣溫達25.3度。

香港天文台今日（20日）紀錄到的最高氣溫達攝氏29.7度，為天文台自1884年有紀錄以來最高溫的春分。（香港01記者攝）

至於最清涼的春分，是逾百年前創出的紀錄所保持，1904年3月21日當日，最高溫只有13.2度；至於最低溫的春分，則是1896年3月20日，當日最低溫只有8.3度。而過去十年的春分，溫度上落頗大，最高氣溫介乎18.7度至28.3度。

+ 5 + 5 + 5

今日的春分，打破最熱春分紀錄。但天文台預計，一道冷鋒會在華南北部形成，並在明日橫過廣東沿岸。受其相關的東北季候風影響，本港下週初早上顯著較涼，料季候風下週中期才緩和，屆時本港氣溫亦會回升。

香港未來9日天氣預報。（天文台網頁截圖）

明晚天氣顯著轉涼

天文台預測，明日（21日）溫度介乎19至26度，早上有一、兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，不過晚上顯著轉涼。至周一（22日）溫度驟降至17至21度，大致多雲，早上清涼，下午部分時間天色明朗及乾燥。隨後兩天最低溫度亦低於20度，至周四則回升至20至25度，部分時間有陽光。