撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-19 19:12

本港近日天氣和暖，今日多區氣溫更高見30度。天文台預測，華南沿岸周末期間較為潮濕，日間相當溫暖。預料一道冷鋒會在華南北部形成，並在周日（21日）橫過廣東沿岸。受其相關的東北季候風影響，下周初該區早上顯著較涼。隨著季候風在下周中期緩和，廣東沿岸地區氣溫回升。 天文台預料，周日市區氣溫高見攝氏28度，冷鋒橫過後，下周一（22日）市區氣溫一夜急降11度至最低17度，打鼓嶺及流浮山等更低見15度，市民要注意保暖。

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元朗今見30度以上 周六春分料市區28度

春回大地，近日本港天氣和暖。今日（19日）天文台錄得最高27.7度，下午元朗、濕地公園等錄得30度以上。天文台指，一股較潮濕的偏東氣流正影響廣東沿岸，下午本港多處地區氣溫上升至27度或以上。今晚晚間漸轉多雲，有一兩陣微雨及沿岸有薄霧。

明日（20日）是廿四節氣中的「春分」，天文台料日間部分時間有陽光及相當溫暖，氣溫介乎23至28度，吹輕微至和緩偏東風。展望周日早上有一兩陣微雨，日間相當溫暖，短暫時間有陽光，能見度較低。稍後北風增強，下周一（22日）早上顯著較涼，並料大致多雲，下午部分時間天色明朗及乾燥。

大埔、沙田、將軍澳周日低至16度

天文台料周日最高氣溫為28度，而下周一則介乎17至21度，即一夜氣溫急降11度。而下周一多區亦清涼，大埔、沙田、將軍澳及青衣等最低僅16度，而打鼓嶺及流浮山更低見15度。春寒未消，市民要注意保暖。

下周中、後期隨著季候風緩和，天文台料氣溫回升。下周四（25日）起短暫時間有陽光，最低氣溫亦回升至「2字頭」約20至21度；而周四最高氣溫亦見25度。

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