九巴「翻閹」合約曝光　底薪少三成　車長斥「睇死我哋搵唔到工」

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-20 18:50

九巴過去會以合約形式「翻閹」續聘已退休車長，每年續約。惟本月1日起改為只以半職聘用，更指定夜更崗位。《香港01》獲得一份九巴月薪車長半職合約，當中列明底薪為12,943元，較舊合約1.8萬元少三成，車長每日工作6小時，設有年終雙糧，超時補水每小時84元，另有通宵津貼。 有車長批評九巴「做得太絕」，趁經濟不景縮減退休車長工資，擔心疫情持續可能再有動作，「將來會唔會壓到一萬、八千真係好難講」。汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰直斥「搵笨」，就算有OT補水，每日返足8小時，人工都比舊合約少千多元。

▼2月25日，汽總九巴分會於尖沙咀碼頭巴士總站企圖「突襲封站」▼

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有簽署新合約的黃車長向《香港01》表示，以往「翻閹」全職合約月薪18,316元，每日工時8小時，輪返早夜更，但新合約下被轉為半職，月薪少數千元，而且固定返夜更，即使每日OT，仍與舊合約人工相差一截。

《香港01》獲得一份九巴月薪車長半職合約，當中列明底薪為12,943元，每日工作6小時。（《香港01》圖片）

汽總九巴分會主任：OT後人工少過舊合約

黃車長批評，九巴今次的合約安排「做得太絕」，自己當初考慮兩周才簽約，「依家經濟差，公司睇死我哋無嘢做，但都要做架，疫情持續落去，將來會唔會再壓到得1萬、8,000蚊人工都有可能，真係好難講，唔敢包」，他又指，不少退休車長仍要供子女讀書或供樓還款，「咁樣減法，食都唔夠啦」。

工聯會屬會汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰形容新合約「搵笨」，若車長被安排走兩轉長途車，至少每日工作7至8小時，「日返8個鐘之餘，低薪仲少咗大約5,000蚊，OT補水少到得返84蚊」，若每日返足8小時獲OT補水，人工依然比舊合約低，「成日話坐埋同一條船，咁樣又呃又哄，都唔知仲坐唔坐好」。