巴士加價｜九巴去年獲港府補貼近9億　「貼凸」變賺2億兼准加價

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-19 19:29

4間專營巴士公司早前獲行政會議批准加價，九巴整體平均加價8.5%，獨營路線實際加幅為5.8%。政府當時解釋，因九巴受新冠肺炎疫情影響，預計車費不變未來數年會出現虧損。 惟昨日（18日）九巴母公司載通國際公布業績，自爆九巴去年原蝕6.922億元，但因獲政府補貼8.955億元，結果令除稅後盈利仍有2.033億元。即使龍運巴士因出入境管制令客量大跌，龍運在獲得政府補貼後，亦由原本蝕7,410萬元，變反賺4,070萬元。政府提供大額補貼，不僅「貼凸」兩巴由虧轉盈，同時更准許九巴加價。 港府昨晚亦急忙發稿「撲火」，堅稱隨紓困措施於去年底逐步完結，專營巴士公司即使開源節流，仍面對嚴峻財政狀況。惟翻查九巴近5年業績，5年已累計賺21億元。民主黨交通政策副發言人莊榮輝認為，政府「俾錢養服務」無可厚非，但巴士公司若已領取補貼就不應加價，認為補貼後仍要市民支付高昂車費，「點樣講得過去?」

九巴早前獲批加價整體平均8.5%，4月4日起加價。(資料圖片)

載通國際業績公布，指九巴獲政府8.955億元補貼後，轉虧為盈，反賺2.033億元，指政府補貼主要包括工資、燃料、常規維修保養及保險支出。翻查資料，九巴於兩輪保就業計劃中，共取得6.5億元，而防疫抗疫基金亦發還專營巴士公司3分1的燃料支出，以及實際常規維修保養費用及保費。

檢視九巴過去5年的業績，盈利雖有下降趨勢，但仍連年「賺過億」，由2016年至2020年，5年累計賺逾21.8億元。

(香港01製圖)

九巴5年賺逾21億元港府仍准加價

在疫情之下，市民生計大受影響，失業率高達7.3%。惟行政會議仍以若不加價，九巴預計未來數年會出現虧損為由，允許九巴整體平均加價8.5%。

民主黨莊榮輝認為，政府提供補貼後，就不應批准加價，否則若加價後，疫情亦緩和，出現更多人搭車情況，屆時九巴盈利出現「歷史新高」會令市民更失望。他認為，若巴士公司出現虧損，政府為維持公共交通服務提供補貼無可厚非，但認為政府不應同時再准巴士公司加價，亦期望巴士公司可考慮推更多優惠回饋市民。

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