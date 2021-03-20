確診大廈食肆｜URSUS群組3歲童居興華大廈　滙豐裝修工去多間茶記

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-20 23:01

本港新冠肺炎疫情反覆，本港周六（20日）新增8宗確診，累計11,372宗個案，衞生防護中心晚上更新患者住址及行蹤，新增7棟確診大廈，包括一名被列為URSUS Fitness群組的3歲男童，他家住中西區興華大廈M座，大廈早前曾被封區強檢。 至於食肆就有6間餐廳上榜，一名曾到爆疫的滙豐總行做裝修的工人，曾經去過港島多間食肆用餐，分別是中環紅城冰室、新森林及灣仔龍城冰室。

根據衞生防護中心周六晚公布患者住址，7棟確診大廈當中，港島區佔3棟，包括一名URSUS Fitness群組的患者，一名3歲男童（個案編號11370）居住中西區興華大廈M座，大廈早前曾被政府突襲封區強制檢測，男童本身沒有病徵，估計受家人感染確診。

早前有一名在滙豐總行做裝修的42歲男子（個案編號11368）確診，他家住灣仔加路連大樓，為不明源頭個案；另有一名33歲女子（個案編號11369）本身無病徵，家住灣仔大坑道18號，與本地個案有關。

藍田平田邨平仁樓及平善各有一名患者。（資料圖片/孔繁栩攝）

36歲女子報住藍田平田邨及粉嶺華心邨

九龍區方面，藍田平田邨平善樓有一名78歲老婦（個案編號11366）確診，藍田平田邨平仁樓亦有一名36歲女患者（個案編號11367）染疫，她同時報粉嶺華心邨華冠樓，而九龍城紅茶館酒店就曾有一名43歲女患者（個案編號11371）入住，她是從菲律賓抵港。

3月20日確診患者居住大廈及行蹤

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6食肆有患者到訪

至於患者所到食肆，就有6間餐廳上榜。曾到滙豐總行做裝修的工人在本月16、17及18日先後到訪或報告到過中西區機利文新街26-28號紅城冰室、威基商業中心新森林及維安商業大廈龍城冰室。

而報住藍田及粉嶺的36歲女子，本月10發病，其後到過粉嶺中心譚仔三哥米線、碧湖花園麥當勞及粉嶺中心新釗記茶餐廳。