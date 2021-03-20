鍾南山：內地研打第三劑及混合疫苗冀應付變種病毒　讚香港封區

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-20 21:24

中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山今日（20日）參與粵港澳線上研討會時表示，內地正在研究接種第三劑疫苗，或者混合兩款不同疫苗，以應付病毒變種問題，「混合疫苗係用不同方法去激發免疫力，可能起嘅作用更大。」 他期望香港和內地能廣泛合作，共同探討應付病毒變種，並制定抗體標準。他又讚香港封區措施，若再有大規模群組爆發，建議擴大監察。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山在「新常態、創科新思維粵港澳新冠疫情研討會」上稱，新冠病毒變種為防控帶來巨大挑戰，降低了疫苗作用，亦影響抗體治療效果。

他表示，內地正在研究接種第三劑疫苗，或者混合兩款不同疫苗，以應對此問題。「混合疫苗係用不同方法去激發免疫力，可能起嘅作用更大。」惟有關說法仍需待更詳細研究，他期望香港和內地能廣泛合作，共同探討應付病毒變種，並制定抗體標準。

中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山。（中新社）

鍾南山又稱，mRNA疫苗中和變種病毒的效力下降，但仍然有效，而未來設計新疫苗應針對刺突蛋白突變。他強調，全世界獲批的疫苗均是安全、有效，呼籲市民不要因為個別不良反應或死亡事件而擔憂。

食衞局前局長高永文、衞生防護中心總監林文健、港大内科學系臨床教授孔繁毅等亦有參與研討會。（直播畫面）

若香港再有大規模爆發 建議擴大監察

談到本港防疫措施，鍾南山說，去年中疫情一度控制得非常好，但後來又擴散；政府在這兩個月開始實行封區強制檢測，「我覺得係非常好」，有效令個案回落至單位數。倘有大型感染群組出現，或者每日的確診宗數破百時，他建議政府擴大監察範圍。