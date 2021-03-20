安心出行｜意大利餐飲集團宣布只招待用app食客　稱受夠了假資料

撰文： 孔繁栩 周景文 最後更新日期： 2021-03-20 21:19

本港新冠肺炎疫情持續，意大利餐飲集團「Capo Group Ltd」宣布，只會招待使用「安心出行」顧客進入。集團早前接獲兩名使用「安心出行」顧客通知，始知旗下上環餐廳Pinco Pallino可能有患者到訪過，消息令餐廳承受巨大壓力，過往曾有顧客亂填申報表，更有人填上「米奇老鼠」，報稱居住迪士尼樂園，強調「不能再忍受了」。 記者到集團旗下一間餐廳查詢，職員稱是為了安心，是臨時措施，暫時維持到下周。

「Capo Group Ltd」是一間意大利餐飲集團，在港開設多間餐廳，集中在中西區上環，集團旗下餐廳包括Pinco & Pallino、Giàbar Bistro及La Brata。

「Capo Group Ltd」近日在facebook專頁指出，接獲兩名使用「安心出行」客人通知，位於上環的Pinco & Pallino可能曾有確診人士到訪，餐廳立即安排職員進行檢測，及關閉餐廳消毒，對餐廳造成巨大壓力。

有人填「米奇」 住在迪士尼

集團指出，曾有客人進入餐廳時報稱沒有電話、手機沒有數據或手機損壞等，亦有客人在填寫「紙仔」時使用虛假名稱和手機號碼，字跡太潦令職員無法核實，更有人填寫自己名為「米奇老鼠」，居住在迪士尼樂園。

集團強調「遺憾地我們已不能再忍受了」。因此，集團要求顧客必須使用「安心出行」，否則會被拒絕進入，請客人到訪其他餐廳。

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旗下餐廳：為臨時措施

記者到集團旗下上環普仁街的「CAPO」餐廳查詢，措施是為了讓顧客及員工安心，只是臨時措施，暫時維持到下周。

餐飲業界早擔心 無權查核顧客資料

當局推出「安心出行」app時，餐飲業界就指出，餐廳無權查閱顧客資料，無權要求顧客出示身份證。早前台灣有壽司餐廳開幕，讓名字有「鮭魚」的顧客免費用餐，全台多人改名做「鮭魚」。

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Capo Group旗下餐廳

CAPO 西營盤：般咸道49號

CAPO 上環：上環普慶坊70號地舖

CAPO 中環：中環伊利近街51號伊利閣 1/F

LA BRATA：中環奧卑利街11號

P&P：上環普仁街6號

Giàbar Bistro：太平山西街53-55號永有樓

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