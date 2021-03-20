新冠疫苗｜市民聲稱打針後無獲發紀錄　資科辦：或用護照系統出錯

撰文： 李恩慈 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-20 17:04

【疫苗接種／復必泰BioNTech／科興】新冠肺炎疫苗接種計劃展開近一個月，有市民聲稱，在接種中心打針時無登記身份證、打針後沒收到接種紀錄，三日更收到政府的訊息，指他「未有按期接種第一劑疫苗」，須到接種中心做一次登記程序。 政府資訊科技辦公室回覆事件稱，有極少數市民以身份證號碼預約接種後，使用護照到社區疫苗接種中心登記接種疫苗，導致系統誤以為有關人士並未如期接種第一針疫苗，自動取消第二針預約。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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有人打針無檢查身份證、無獲發接種紀錄

有市民在Facebook發帖文表示，她到接種中心打針當日，護士並無為她檢查及登記身份，亦無派發接種紀錄。

收到短訊要求重做第一針程序 才獲安排打第二針

三日後，她收到政府的訊息，指其「未有按期接種第一劑疫苗」。經反覆查詢後，該市民被要求到接種中心重新為接種第一劑登記程序，才可獲安排接種第二劑。記者聯絡過該名市民，她表示無補充、不回應。

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食衞局：有人用護照登記致系統錯誤

資訊科技辦公室回覆事件稱，由於兩針疫苗的接種時間有規定，系統會在市民缺席第一針預約後自動取消第二針的預約，並向市民提供的手機號碼發短訊提醒他們需要重新預約。

社區疫苗接種中心近日發現有極少數市民以身份證號碼預約接種後，使用護照到社區疫苗接種中心登記接種疫苗，令接種紀錄與預約紀錄的證件號碼有異，導致系統誤以為有關人士並未如期接種第一針疫苗，自動取消第二針預約。

提醒要帶預約時的證件

當局已要求疫苗接種中心主任，必須確認市民帶同預約接種的身份證明文件到場登記才可以安排接種。護照並非預約接種時可接受的身份證明文件之一，社區疫苗中心會協助早前誤以護照登記的市民更正接種系統內的身份證明文件號碼，以確保接種紀錄正確。政府提醒市民，須帶同預約時提供的身份證明文件前往社區疫苗接種中心接種疫苗。

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「極少數人」無紀錄 當局會重新核對

據了解，由於系統並無限制一個電話號碼只可登記一人，有可能有人用錯誤電話號碼登記。

究竟該名市民聲稱打針過程中，當局無為她登記身份證，是否確有其事，據了解由於未有該市民的具體資料未能回應。

至於之前誤用其他證件到場打針的人，據了解當局會為這些「極少數人」重新核對打針紀錄。

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