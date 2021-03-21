陳茂波指香港要透過大灣區切入　以科技創新走進內循環發展快道

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-21 11:31

全國人大早前通過「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要，財政司司長陳茂波今日（21日）在網誌表示，國家發展的新階段，也是香港發展的新局。香港必須抓緊機遇、全力參與，又指從經濟發展與企業經營的角度來看國家的雙循環發展格局，意味香港要抓緊透過大灣區為切入點，把握日益龐大和對質量要求不斷提升的內地市場、意味科技創新是走進內循環發展的快道。

財政司司長陳茂波。（李澤彤攝）

「綱要」首次提到香港作為國際創新科技中心、國際航空樞紐

陳茂波指，「綱要」提到支持香港鞏固提升競爭優勢，首次提到香港作為國際創新科技中心、國際航空樞紐等。另外，深港河套的科技創新合作區亦首次納入粵港澳重大合作平台建設，與前海、橫琴和南沙並肩。這些都關係到香港能否把握經濟增長的新動力，也涉及經濟多元發展的續航力和更豐富的優質就業機會。

陳茂波說，「綱要」提出的新格局是以國內大循環為主體、國內國際雙循環的相互促進發展。意味香港要抓緊透過大灣區為切入點，把握日益龐大和對質量要求不斷提升的內地市場、意味科技創新是走進內循環發展的快道。香港同時要強化跳板、中介人、高增值服務平台、國際人才庫和資金池、試驗田、防火牆等角色和功能，促進與豐富內地市場與國際市場的互動和對接，以及國家標準和國際標準的對接。

（財政司司長網誌圖片）

要確保國家和香港的長遠平穩發展 前提是維護好國家安全

另外，陳茂波強調，要確保國家和香港的長遠平穩發展，前提是維護好國家安全。香港必須全面準確貫徹「一國兩制」方針，維護好《憲法》和《基本法》規定的香港憲制秩序，落實好維護國家安全和「愛國者治港」等，保持社會大局穩定，才能讓「一國兩制」的實踐行穩致遠、香港更好融入國家發展大局，以及讓經濟和民生不斷提升。