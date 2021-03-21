檢測｜中環設檢測站助外傭　大埔女傭：日日去街市　檢測保障自己

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-21 13:38

本港新冠肺炎疫情持續，勞工處今日（21日）在外傭聚腳地點設立流動採樣站，方便外傭接受檢測。記者今早到設於中環遮打道行人專用區的流動採樣站視察，發現等候檢測人士不多，多數時間無需等候便可接受檢測。 有從大埔專程到中環檢測的外傭表示，自己每日需到街市，遂自發接受檢測，以保障安全。另有年逾50歲的菲律賓傭工都有檢測，並透露社交媒體上開始流傳菲律賓當局或將要求入境人士先接種疫苗，故希望接種，但因自己有高血壓，對於副作用亦有所擔憂。

設於中環遮打道行人專用區的流動採樣站今早（21日）人流不多，只有少數時間需要排隊，隊伍約十人，大多數時候檢測人士均無需等候。（陳嘉慧攝）

設於中環遮打道行人專用區的流動採樣站今早人流不多，只有少數時間需要排隊，隊伍約十人，大多數時候檢測人士均無需等候。遮打花園一帶有不少外傭分小組聚集，現場有警員及勞工處人員發放防疫資訊單張。

日日到街市買餸 自發檢測保障自己

外傭Jo現居於大埔僱主家中，她今日專門前來接受檢測，因自己每日都需到街市買餸，認為檢測可保障自己。為何不選擇更近的檢測站，她表示，知道荔枝角亦有設檢測站，但因為不清楚公園位置，到中環更方便，檢測完便直接回家休息。

外傭Jo（左）現居於大埔僱主家中，她今日專門前來接受檢測，因自己每日都需到街市買餸，認為檢測可保障自己。（盧翊銘攝）

Jo說，今次是首次檢測，認為過程快速，但有少許不適，採樣後稍擦拭眼淚。自己從朋友處得悉是次檢測安排，並非從官方渠道得知。對於政府開放疫苗接種群組至家庭傭工，Jo表示，自己未必接種，因僱主告知高血壓或未必適合接種。

傳菲要求入境前打疫苗 年逾50高血壓外傭猶豫接種

年逾50歲、來自菲律賓的Jerry今早和友人一同接受檢測。她表示，外籍僱主提議自己接受檢測，因為假日聚會地點人多，檢測以策安全。

她主動向記者問及疫苗接種安排，表示社交媒體上開始流傳，菲律賓當局或將收緊入境安排，在一兩星期內要求入境人士接種疫苗，因而希望接種，但因自己有高血壓，對疫苗副作用有所擔憂，從報道中得知有人接種後死亡，表示「害怕（scared）」。

外傭已預約接種盼減檢疫麻煩

Jerry表示，現時與年邁的僱主居於半山區住所，過往需隨僱主到不同國家居住，接種疫苗亦方便將來通關後隨僱主搬家。她又說，自己女兒在菲律賓醫院工作，已接種科興疫苗，但自己則仍在考慮。

Jerry的同行友人Anne就表示，自己已預約4月9日打疫苗，同樣是考慮到將來或需接種疫苗才可回國，同時盼接種後可減省兩地檢測的麻煩。而為何接受檢測，她指平時需到人多地方，而聚會的朋友在不同家庭工作，難保有人隱形患者，加上僱主建議，遂前來檢測。