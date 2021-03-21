新冠疫苗│張建宗指接種比例較高時　有較大機會放寬社交距離措施

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-03-21 11:15

政務司司長張建宗指正當疫情漸趨穩定之際，健身室群組令本港疫情出現反彈，而個案追蹤辦公室平均從每宗確診個案找出約35名接觸者或家庭成員，遠高於其成立初期的約四名，大幅度截斷病毒傳播鏈。 他指，疫苗接種是抗疫策略的重中之重，越多人接種疫苗，防疫成效越大，當接種疫苗的人口達到較高比例時，社區便會出現保護網或群體免疫，便有較大機會放寬部分社交距離措施。

政務司司長張建宗指，新冠疫苗接種比例較高時，有較大機會放寬社交距離措施。(政務司司長網誌圖片)

張建宗今(21日)於政務司司長網誌表示，健身室群組爆發至今有超過140名確診者，當中涉及健身室員工、顧客及其密切接觸者。政府高度關注和迅速展開連串工作，務求盡快切斷病毒傳播鏈；短數日內成功追蹤約1,500名接觸者，並把密切接觸者送往檢疫，同時成功追蹤約3,200名密切接觸者的家庭成員，要求他們接受強制檢測；由於健身室群組的感染人數增加，相關的密切接觸者亦倍增。短短數日內，需要入住檢疫中心或密切接觸者檢疫酒店已超過1,000人。

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檢疫中心備有一系列兒童及嬰幼兒食物及用品供家長使用

由於檢疫人士增加，當中亦包括學生、小童及嬰兒，除了家長可與其幼兒一同檢疫，檢疫中心亦備有一系列兒童及嬰幼兒食物及用品給家長使用，其中包括小雪櫃，嬰兒床，小童餐具，沐浴用品及衣物，亦有填色畫冊，顏色筆，玩具等，如家長有其他需求可向當值職員提出，衞生署及民安隊會盡力協助，希望在疫情的陰霾下，提供有一個舒適愉快的環境。

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張建宗指，疫苗接種是抗疫策略的重中之重，越多人接種疫苗，防疫成效越大。(政務司司長網誌圖片)

而為抗疫，張建宗指，疫苗接種是抗疫策略的重中之重，越多人接種疫苗，防疫成效越大，當接種疫苗的人口達到較高比例時，社區便會出現保護網或群體免疫，便有較大機會放寬部分社交距離措施。現時疫苗接種計劃優先組別擴展至30至59歲人士，並增加香港以外就讀的16歲或以上的學生和家庭傭工兩個組別，擴大後的優先組別共有14個類別，涵蓋超過550萬人，佔16歲或以上人口超過八成。

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至3月16日全港共27間社區疫苗接種中心

截至3月16日，全港共有27間社區疫苗接種中心分別於18區正式投入服務。來自30多個政策局及部門的近1 200名現職公務員同事，亦已陸續加入接種中心提供行政支援。政策局及部門將適時安排輪換人員支援各接種中心，務求令整個接種程式流暢，為市民提供一個方便、快捷及舒適的疫苗接種經驗。