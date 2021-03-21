新冠疫苗｜孔繁毅：接種第二劑副作用或較多　建議可請假休息

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-21 13:28

新冠疫苗接種計劃開展了約1個月，首批已接種的市民，即將可接種第二劑。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（21日）於電視節目表示，根據外國數據，接種第二劑疫苗時的副作用，或會較第一劑「多少少」，包括出現紅腫、發燒及疲倦等，建議市民申領半日至一日假期休息。

部分人接種第一劑疫苗後，出現過敏反應，孔繁毅表示，如出現面癱、吉巴氏綜合症，便不建議接種第二劑，之後再諮詢醫生意見，專家會研究相關機制，了解日後可否接種另一款疫苗。至於出現心悸、頭暈等情況，他認為同樣可先諮詢醫生，如沒有太大問題，其實仍可接種第二劑。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

孔繁毅於無綫電視節目《講清講楚》表示，外國數據顯示，市民接種第二劑疫苗時，身體反應或會較大，副作用或較第一劑時「多少少」，當中大多是紅腫及疲倦，或嚴重一點時出現發燒，建議市民可領取半日至一日假期休息，問題不大。

本港於2月23日開始優先群組接種第一劑科興疫苗，而復必泰疫苗則於3月6日開始部份群組接種，這批最先接種疫苗的市民，即將可接種第二劑，不過部份人曾出現過敏反應。孔繁毅表示，假如接種第一劑時出現紅疹，應先到過敏科門診諮詢；如曾有心悸、頭暈等，亦應向醫生了解，是否合適接種。他續指，一旦出現面癱、吉巴氏綜合症，便不建議接種第二劑，專家會研究機制，日後評估相關人士，是否可於數月後，接種另一款疫苗。

孔繁毅表示，外國數據顯示，市民接種第二劑疫苗時，身體反應或會較大，副作用或較第一劑時「多少少」(資料圖片／張浩維攝)

香港至今有8宗接種疫苗後死亡的個案，不過多名專家稱，相信個案與疫苗無直接關係。孔繁毅表示，所謂直接關係，是指接種者本身無長期病患，亦無致命疾病，但因接種疫苗後出現嚴重過敏反應致死，或是疫苗品質出現問題；間接關係則指，接種者本身有長期病患，在接種後出現炎症，解剖時發現不少嗜酸細胞，情況令到長期病惡化，以致接種者死亡。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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孔繁毅指出，日前接種復必泰疫苗死亡的個案，有長期病患、「三高」等問題，而且有抽煙習慣，或與心血管病有關，初步認為與疫苗直接關係不大，專家將於周三開會討論個案。他續指，其餘7宗個案，都未見有直接關係，不過要待解剖後約4周，才有全面報告得知具體情況。