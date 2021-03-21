3人打針後血管迷走神經昏厥　醫生：正常反射動作　毋關疫苗成份

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-21 18:52

新冠疫苗接種計劃開始接近一個月，最多人出現的不適徵狀為暈眩，當中3人出現「血管迷走神經性昏厥」。有腦神經科教授表示，當回流心臟的血液減少，心臟便會減慢跳動調節，減少泵血量，會令人血壓偏低短暫失去知覺，形容是正常的反射動作，部分人士會因緊張、打針痛、見血出現相關反應，不認為跟疫苗成份有關。

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疫苗接種計劃至今，最多人出現的不適情況為暈眩、失去知覺或暈倒，約超過50人，當中3人被診斷為「血管迷走神經性昏厥」。港大內科學系腦神經科臨牀教授張德輝指，該徵狀出現原因包括，當血液回流心臟緩慢時，心臟會相應減慢心臟跳動速度，減少心臟泵走血，使血液盡快回流至心臟，同時間亦會令人體血壓偏低，無法維持足夠血量供應引致暈倒；常見原因亦有站立太長、閉氣、驚慌、緊張、感痛楚，年輕女子會較常見出現。

張德輝表示，「血管迷走神經性昏厥」屬正常的身體反射動作。（資料圖片）

張德輝稱，「血管迷走神經性昏厥」為正常的反射動作，令體內血液循環回復平衡，雖然人體出現相關情況時，會突然失去知覺，但只要平躺數分鐘便會醒來，「唔好特登扶起，越扶越暈。」他認為接種者可能因為害怕打針、痛楚，感到非常緊張刺激神經系統，跟疫苗的藥物成份無關。

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翻查資料，韓星泫雅早前亦透露持續有「血管迷走神經性暈厥」的問題，去年更因為情形越來越嚴重，暫停演藝工作。