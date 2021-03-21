新冠疫苗︱林鄭、司局長明日接種第二針科興　行會立會議員緊隨

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-21 13:59

新冠疫苗接種計劃展開近一個月，特首林鄭月娥上月聯同主要官員、行政會議成員身先士卒，接種內地科興疫苗，據了解，一眾官員明日（22日）早上於政府總部接種第二劑疫苗，立法會議員亦獲安排明午到政總打針。 有疫苗專家指，接種第二劑疫苗時身體反應或會較大，大多是紅腫及疲倦，較嚴重會發燒，建議市民可領取半日至一日假期休息。

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上月22日，林鄭月娥連同政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊、食物及衛生局局長陳肇始等多名主要官員，率先到中央圖書館接種科興疫苗；多名行政會議成員參與接種，包括葉劉淑儀、湯家驊等，逾20名建制派立法會議員亦緊接打針。

香港至今有8宗接種疫苗後死亡的個案，其中7宗是科興疫苗，但專家委員會認為個案與疫苗無直接關係。

▼行會成員、立法會議員接種第一劑科興疫苗▼

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孔繁毅：第二劑副作用或較大 建議市民請假休息

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（21日）在電視節目指，市民接種第二劑疫苗時身體反應或會較大，副作用或較第一劑時「多少少」，當中大多是紅腫及疲倦，或較嚴重時會發燒，建議市民可領取半日至一日假期休息，相信問題不大。

部份市民早前接種過第一剷疫苗後，曾出現過敏反應。孔繁毅指，假如接種第一劑時出現紅疹，應先到過敏科門診諮詢；如曾有心悸、頭暈等，亦應向醫生了解，是否合適接種。