打第二針新冠疫苗注意！翌日宜避粗重工作　索病假紙須再求醫？

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-21 15:10

新冠疫苗要接種兩劑才有較高保護力，明日（22日）及後日（23日）分別有官員及市民接種第二劑科興疫苗。有專家稱第二劑疫苗的副作用會較第一劑強，而另一款復必泰疫苗更為明顯，建議請假休息。有醫生稱，科興疫苗副作用較低，只要減少粗重工作，相信大部份人都可以如常生活，而在其診所打針人士接種後不適要請病假，診所開病假紙不會額外收費。至於在接種中心打針的市民，中心並沒有預設開病假紙服務，則可能需要額外求醫。有需要的市民亦宜預先向僱主請假。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

市民注射兩劑疫苗才算完成疫苗接種，現時有224,600人接種第一劑科興疫苗。特首林鄭月娥及部份官員早在2月22日接種第一劑科興疫苗，預料明日會注射第二劑；2月23日就有數百名優先群組開打第一針科興疫苗，最快後日會補打第二針。

第二劑疫苗較第一劑更能刺激免疫系統反應，更能產生抗體，同時亦意味副作用可能會較第一針強。本港至少有超過10人接種科興疫苗後，懷疑出現過敏性反應，包括7人出疹、2人有過敏徵狀、2人面癱。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

家庭醫生林永和表示，接種第一針後出現過敏性反應的市民，可先諮詢主診或家庭醫生及留意衞生署資訊，以確定過敏反應跟疫苗的關係，因為若反應是由疫苗引致，第二針的反應會較強；而市民早前打針後有非過敏反應，例如暈、心悸等，大多都可以接種第二針。他透露已為200人打針後，都無人出現嚴重情況及發燒，主要都是針口痛等。

他建議市民接種第二劑疫苗當晚及翌日，都盡量只做休閒活動，避免提取重物、做健身、太晚睡覺、飲酒，若在其診所打針的市民因不適需要請假，例如侍應打針後感到針口痛，無法捧食物盤，如需病假紙不會額外收費。而從接種中心注射後的求診人士，他說因要重新閱讀該病人的病歷及疫苗接種史，需花一定時間診斷，就可能收取基本收費。

佐敦官涌體育館接種中心醫務總監郭寶賢表示，未有跟政府商討接種中心發「病假紙」事宜，接種中心現時亦沒有相關安排，但有病人曾要求醫生撰寫轉介信。